A apărut piesa rap despre tragedia din Rahova: ”Au murit oameni nevinovați, ce păcat”

De: Mirela Loșniță 19/10/2025 | 22:53
Tragedia care s-a petrecut vineri dimineață în cartierul Rahova din Capitală, unde o explozie puternică a distrus un bloc de locuințe și a lăsat în urmă victime și sute de persoane fără un acoperiș deasupra capului, a produs un val de emoție și durere în spațiul public. Impactul a fost atât de mare, încât a inspirat și un artist să facă o piesă rap, despre ceea ce s-a întâmplat în sectorul 5 din București.

Mesajul piesei este extrem de dureros și emoționant. În urma exploziei, au murit trei persoane, iar multe altele au fost transportate de urgență la spital. Printre victime se numără și o tânără de 24 de ani, însărcinată, care trebuia să nască peste două luni, însă destinul i-a fost curmat mult prea devreme și nu și-a mai putut ține bebelușul în brațe.

Expertiza efectuată la blocul din Rahova, avariat în urma exploziei puternice produse vineri dimineață, confirmă că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul efectuat de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire. În urma exploziei din Rahova, 400 de oameni au rămas fără casă.

Versurile melodiei evidențiază durerea și revolta oamenilor în fața tragediei din Rahova, tragedie ce putea fi evitată. Prin aceste cuvinte, artistul exprimă suferința prin care oamenii trec în aceste momente grele.

„Rahova, știm cu toții ce s-a întâmplat,
Mare explozie, blocul în aer a aruncat
Cine e desfăcut sigiliul, copii pe stradă a lăsat,
Au murit oameni nevinovați, Doamne ce păcat”, se arată în versurile piesei.

@bunearoberto23SINCERE CONDOLENTE 🙏🏽🖤♬ sunet original – Bunea Roberto 23

În urma tragediei din Sectorul 5 al Capitalei, foarte multe apartamente au fost devastate, trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite și transportate la spital. În urma celor întâmplate, blocul a fost distrus aproape în întregime, iar 400 de oameni au rămas pe drumuri.

