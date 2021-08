A crezut că merge la întâlnirea perfectă, însă a avut parte de o surpriză. Ce a făcut partenerul unei tinere

Nu toate poveștile de dragoste au parte de un final fericit, iar unele dintre ele nu beneficiază nici măcar de un început prea bun. Este și cazul lui Emely, o tânără ce a crezut că merge la întâlnirea perfectă, însă a avut parte de o surpriză. Tânăra le-a povestit internauților ce a putut să facă partenerul ei.

Întâlnirea groaznică de care Emely a avut parte a devenit virală pe TikTok. Tânăra le-a povestit internauților că a accepta să iasă în oraș cu un bărbat pe care îl cunoscuse în urma cu doar câteva zile. Totul părea perfect, s-au văzut, s-au plăcut și au ieșit la prima întâlnire. Însă magia s-a spulberat repede. (CITEȘTE ȘI: VIRAL PE TIK TOK. CUM A DESCOPERIT O FEMEIE CĂ SOȚIA VĂDUVULUI CARE A INVIDAT-O LA ÎNTÂLNIRE, ERA, DE FAPT, ÎN VIAȚĂ. VIDEO)

Emely le-a povestit internauților că la scurt timp după ce au ajuns la restaurant, partenerul ei pare că și-a pierdut complet interesul pentru ea și a început să flirteze cu chelnerița, ignorându-o complet.

„Partenerul meu cochetează cu chelnerița… Devine și mai bine. Ea începe să cocheteze înapoi, în timp ce eu stau între ei.”, a spus Emely într-un clip în care i-a surprins pe cei doi.

O întâlnire dezastruoasă

Imediat ce Emely a făcut publică povestea ei, internauții au reacționat. Unii dintre ei au judecat-o întrebându-o de ce nu a plecat imediat ce a văzut cum se comportă bărbatul. Tânăra le-a explicat întreg contextul

„Deci, aceasta nu a fost prima noastră întâlnire, prima dată când ne-am întâlnit a fost la un bar cu două zile înainte. Eram singură la coadă și el a venit și a început să vorbească cu mine și primeam vibrații foarte prietenoase de la el.

Când mi-a cerut să ieșim, am acceptat pentru că am crezut că o să ieșim cu prietenii lui, am crezut că vom lua cina împreună toți. Dar când mi-am dat seama că suntem doar noi doi, era prea târziu.”, a mai spus tânăra.