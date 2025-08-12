A cumpărat un dulap cu 1000 lei, dar ce a găsit în interior l-a lăsat fără cuvinte. Avea fund fals

A cumpărat un dulap vechi cu 1000 de lei și a rămas fără cuvinte după ce l-a deschis! Ce a găsit în interior? Avea un fund fals! Benzoni a angajat un avocat! Vă prezentăm toate detaliile!

Ceea ce pentru unii reprezintă un simplu dulap vechi, pentru alții poate fi poarta către o poveste incredibilă. Așa i s-a întâmplat lui Benzoni, un italian care, dintr-o simplă pasiune pentru obiecte de epocă, a cumpărat online un dulap second-hand cu 200 de euro.

Mobila a ajuns în casa lui de la țară și, cum se întâmplă adesea, a rămas acolo, uitată, aproape un an. Într-o zi, când a decis că e timpul să-l repare, a făcut o descoperire care i-a tăiat respirația: în spatele unui panou fals, bine ascunse, se aflau obligațiuni poștale din anii 90.

Și chiar valorau! Actele arată că obligațiunile, evaluate inițial la 18 milioane de lire italiene, aparține lui Carlo și Francesca De Martino, născuți în 1907 și 1911. Doar ei sau moștenitorii lor pot încasa banii, așa că Benzoni a făcut ce i s-a părut corect: a angajat un avocat și a predat documentele carabinierilor din Lodi.

„La început am vrut să arunc hârtiile (…) dar un prieten consilier financiar m-a convins să nu o fac”, a mărturisit Benzoni.

Ce spune legea din Italia

Conform legii italiene, cel care găsește bunuri pierdute are dreptul la 10% din valoare. Asta înseamnă că, dacă rudele sunt găsite și banii revendicați, Benzoni ar primi aproape 19.000 de euro drept recompensă. Acum, autoritățile încearcă să dea de urma familiei De Martino, care ar putea nici să nu știe că are de încasat o mică avere. Există indicii că unii moștenitori ar putea fi în Lombardia, iar obligațiunile pot fi valorificate până în 2032.

Ziarul Blic din Serbia, parte a Ringier Media International, a relatat povestea și a lansat un apel public: „Contactați-ne”. Între timp, întâmplarea circulă pe rețelele de socializare și stârnește aceeași întrebare: oare câte dulapuri, cutii sau lăzi vechi mai ascund secrete pe care nimeni nu le bănuiește?

