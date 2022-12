Numele lui e Radu. Se recomandă și drept fostul ”preot” al Simonei Trașcă, despre care s-a scris mult și bine prin site-urile mondene. Până acum câteva zile i-a fost iubit modelului OnlyFans, dar i s-a pus ”pata” după ce a fost acuzat că a furat! CANCAN.RO are detalii incendiare despre o relație neștiută, demarată în luna iulie a anului trecut.

Începutul discuției cu bărbatul amorezat până peste cap de Simona Trașcă, dar căruia iubirea i s-a stins, apoi, brusc în doar o zi începe cu un număr de telefon. ”În afară de 0722, știi ce înseamnă celelalte cifre? Înseamnă Simona! Am un număr personalizat”, spune bărbatul, care trage adânc dintr-o țigară. Nu e abătut, însă, deloc. Poate puțin nervos, pentru că pierduse avionul. Timpul nu mai era o piedică, așa că povestea a ”alunecat” ușor.

”A zis că i-am furat actele, permisul, buletinul, talonul…”

Furtuna a început de la un mesaj. Dar care l-a enervat la culme pe bărbat. Pe iubitul Simonei. ”Mi-a dat un mesaj în care m-a acuzat că i-am furat actele. Ieri s-a întâmplat (n.r. luni, 26 decembrie). Că i-am furat eu actele, permis de conducere, buletinul și talonul de la mașină.

Ei, ca să ne înțelegem, eu sunt cu ea din iulie 2021. Dorm la ea acasă… Dar m-a acuzat că i-am furat actele… Băi, eu ieri am plecat din București la Iași cu avionul. Am ajuns la copiii mei și ea mi-a dat niște mesaje. Am zis că nu-s ok mesajele ei și a început cearta. Și mi-a zis că ea știe că i-am furat actele, ca să fac eu chestii. Simplu ca bună ziua, îi fac dosar penal, că n-o mai iubesc, am iubit-o cândva, acum, nu”, a spus Radu.

”Ea e șmecheră, dar i-am cumpărat apartament!”

Care s-a ”ambalat”. ”Hai să vă mai dau… Bradul e făcut de mine, e împodobit de mine… Ce mai vreți? Poze cu ea în pat cu mine? Femeia e o zdreanță! Eu am iubit-o cât am iubit-o, dar până mi-a dat-o … Dar o să-i arăt eu cum se face.

Acum mă amenință că i-am umblat în telefon, păi, du-te-n… că telefonu-i cumpărat de mine, pe firma mea!

Discuțiile sunt mai ample. Ea e șmecheră de față cu toată lumea, eu sunt un nimeni, dar eu i-am cumpărat un apartament. Avem transferuri, avem de toate.

Eu îi fac dimineață cafeaua, iar ea începe cu figurile!”, a dezvăluit bărbatul.

Replica Simonei Trașcă: ”Are probleme cu băutura!”

Și nu încheiase episodul. ”Mai țineți minte articolul când a zis că s-a împăcat cu un fost și a strâns-o de gât și era s-o omoare? Ei, eu am fost ăla! Noi nu am avut nicio legătură ruptă, până acum trei zile. Când ea a chemat un fost și s-a f… Și omul are familie acasă, copii… Îi dădea mesaje ăluia să vină să o f…

Hai să ne înțelegem. Eu, când am cunoscut-o, eram căsătorit. Și am evitat toate, nu am vrut să apar… Ea, însă, a făcut totul să apar, să fiu pozat în vizită de lucru la ea acasă. Apoi, eu am divorțat”, a încheiat Radu, cel care pretinde că i-a fost iubit Simonei până acum câteva zile.

Simona Trașcă nu s-a lungit, însă, în replică. ”Dacă are probleme cu băutura, e problema lui ce aberează, nu a mea!”, a închis vedeta subiectul.

