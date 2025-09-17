Acasă » Știri » A doua despărțire pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Ghinion în amor după emisiunea de la Antena 1?

De: Irina Rasoveanu 17/09/2025 | 17:58
O fostă concurentă de la Mireasa s-a despărțit de iubit/ Sursa foto: Facebook, Pexels

O nouă despărțire în showbiz! O fostă concurentă de la Mireasa i-a spus „adio” iubitului. Tânăra l-a cunoscut pe bărbat după separarea de cel pe care l-a cunoscut în cadrul show-ului matrimonial și totul părea să meargă bine între ei. Totuși, acum au decis să meargă pe drumuri diferite. Află, în articol, toate detaliile!

Simona și Sorin, concurenți ai sezonului 10 Mireasa, s-au cunoscut în cadrul show-ului matrimonial și au avut o relație pentru scurt timp, după emisiune. Încă de la început, au avut parte de provocări pentru că tatăl lui nu a vurt să o accepte pe viitoarea noră. În cele din urmă, la câteva luni distanță, cei doi au recunoscut că s-au despărțit. Ulterior, Simona și-a găsit un nou partener cu care s-a afișat public.

Simona de la Mireasa a bifat o nouă despărțire

Simona și Sorin au luat-o pe drumuri diferite în urmă cu aproape un an. Ulterior, fosta concurentă de la Mireasa și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Tânăra s-a afișat cu noul iubit în luna mai a acestui an.

Cei doi părea extrem de fericiți împreună. Totuși, se pare că relația nu a mai funcționat. La doar câteva luni distanță, Simona a șters toate pozele în care apărea alături de noul partener. Mai mult decât atât, ea și-a schimbat statusul pe Facebook în „Singură”, semn că a încheiat idila.

Fosta concurentă a show-ului matrimonial nu a oferit detalii despre despărțire, însă pare să aibă ghinion în amor după participarea la Mireasa. În ultima perioadă, Simona a apărut mai mult singură sau alături de prietenele ei, semn că nu și-a găsit un nou iubit.

Simona și Sorin, în cadrul emisiunii Mireasa/ Sursa foto: Antena 1

Chiar dacă norocul nu i-a surâs în dragoste, Simona și-a făcut curaj să își urmeze visul pe plac profesional. Înainte să participe la Mireasa, tânăra de 27 de ani din Brăila era asistent generalist și se ocupa de afacerea familiei sale.

Totuși, fosta concurentă a emisiunii Mireasa își dorea să profeseze în domeniul beauty și a făcut primii pași spre realizarea visului său în vara acestui an. Mai exact, Simona se concentrează un dezvoltarea sa ca brow artist – specialist în înfrumusețarea sprâncenelor.

„De la pasiune la rezultate reale. Am făcut primul pas spre realizarea visului meu”, scria Simona, pe TikTok.

