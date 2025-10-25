A FĂCUT 2800 de KM cu prețul a 10 KG de carne de porc

Record mondial pentru campionul european de raliuri Miko Marczyk!Într-o perioadă în care prețurile la combustibili îi fac pe mulți șoferi să-și regândească fiecare deplasare, un tânăr campion polonez a reușit ceea ce părea imposibil: să parcurgă aproape 2.831 de kilometri cu o singură alimentare.

Mai exact, Miko Marczyk, actualul campion european de raliuri, a condus o Škoda Superb și a stabilit un nou record mondial pentru cea mai mare distanță parcursă cu un singur plin de motorină. Totul, la un consum mediu de doar 2,61 litri la suta de kilometri, echivalentul costului a zece kilograme de carne de porc.

Miko Marczyk a făcut 2800 de KM cu o singură alimentare

Deși pe probele speciale ale campionatului european Marczyk trăiește la limită, în viața de zi cu zi abordează volanul cu calm, precizie și atenție la fiecare picătură de carburant. Pilotul de 29 de ani petrece anual peste 120.000 de kilometri în mașină, iar pasiunea pentru condusul economic a devenit o a doua natură. Ideea recordului s-a născut cu ani în urmă, când încerca, împreună cu prietenii, să vadă cât de mult pot reduce consumul mașinilor lor.

Atunci, el conducea o Škoda Octavia 2.0 TDI, însă rezervorul mic al acelui model l-a făcut să viseze la un test de anduranță adevărat. Când a apărut noua generație Superb, cu un rezervor de 66 de litri și o aerodinamică optimizată, planul s-a transformat în provocare reală.

Recordul nu a fost o simplă întâmplare. Totul a fost calculat meticulos, de la presiunea din anvelope, la greutatea totală a vehiculului și chiar condițiile meteo. Miko a folosit o versiune standard de Škoda Superb 2.0 TDI cu 110 kW (150 CP), cutie automată DSG cu șapte trepte și tracțiune față, modelul de bază numit Essence. Cu o greutate de 1.590 de kilograme și jante de 16 inci, mașina oferă un echilibru optim între greutate și rezistență la înaintare.

