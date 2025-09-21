Cum scapi de licitația casei tale în instanță. Greșeala care anulează decizia executorului

Vestea că imobilul tău urmează să fie scos la vânzare de către un executor judecătoresc este, fără îndoială, una dintre cele mai triste experiențe pentru orice proprietar. Mulți oameni cred că odată ce s-a ajuns în acest punct, nu mai există nicio soluție.

Cu toate acestea, legea prevede anumite mecanisme prin care această procedură poate fi anulată sau întârziată, dacă există anumite nereguli. Avocatul Adrian Cuculis precizează faptul că, în unele situații rare, dar foarte importante, în care vânzarea poate fi contestată sau chiar anulată, totul ține de respectarea regulilor procedurale, mai ales a celor privind transparența licitațiilor.

Cum scapi de licitația casei tale în instanță

„Am câteva exemple care par imposibil de realizat, dar am reușit”, a spus avocatul.

Așadar, una dintre „hibe” vizează obligația executorilor de a publica anunțul într-un ziar de largă circulație națională, atunci când valoarea imobilului depășește 250.000 de lei.

Codurile de procedură civilă prevăd clar: „sub sancțiunea nulității”, anunțurile referitoare la licitațiile imobiliare trebuie publicate în presă. Altfel, procedura nu este transparentă și nu arată șanse reale ca imobilul să fie vândut la un preț corect. Cu alte cuvinte, dacă un executor omite să facă publicarea anunțului într-un ziar național, vânzarea poate fi anulată în instanță.

În lipsa acestui anunț oficial, la licitație pot veni foarte puțini oameni, iar acest lucru se întoarce direct împotriva celui executat silit. Așadar, primul lucru este să se verifice dacă anunțul de licitație a fost publicat conform legii. Dacă nu, se poate face contestație. Procedura se numește contestație la executare și se depunde la instanță.

„Dacă ai 10 oferte, de ce să nu ai 20? Atâta vreme cât publici într-un ziar de largă circulație, interesul debitorului este protejat. Altfel, există riscul ca imobilul să fie vândut chiar și cu 30% din valoarea de evaluare. Nu uitați, aveți drepturi și trebuie să le protejați. Contestarea la executare este cea pe care trebuie să o depuneți la instanță”, subliniază avocatul, pentru wowbiz.

