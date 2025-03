A fost bătută de fostul ei soț! Vedeta din România a povestit calvarul prin care a trecut: „A făcut foarte urât”

Alina Petre a mărturisit că a trăit o dramă păstrată ascunsă. Vedeta a fost victima violenței din partea fostului soț și a trăit cu teama acestuia pentru mult timp. Recent, a decis să vorbească despre calvarul prin care a trecut.

Alina Petre are un trecut amoros marcat de suferințe și, deși a fost discretă în ceea ce privește majoritatea relațiilor ei, s-a hotărât să vorbească despre experiența neplăcută trăită alături de fostul ei soț.

CITEȘTE ȘI: Adevărul despre viața dublă a rapidistului Bogdan Vasiliu, reținut de DNA! Soția lui aruncă bomba în plin divorț: „Eu am avut niște suspiciuni…”

Vedeta a mărturisit drama neștiută de nimeni, o dramă pe care a trăit-o alături de fostul ei soț, bărbatul care i-a dat semne încă de la început că nu este un partener potrivit, dar ea a ales să nu observe aceste lucruri.

Aceasta a mărturisit că a fost victima violenței bărbatului și a decis, după mai multe episoade agresive ale acestuia, să pună stop relației.

Însă, acesta nu a fost de acord, iar Alina Petre a ajuns să trăiască cu teama că nu va putea să iasă niciodată din acea relație toxică. Mai mult, fostul ei soț ar fi apelat și la amenințări atunci când între ei a apărut subiectul despărțirii.

”Am simțit că sunt manipulată. Am simțit că ceea ce îmi spune nu este adevărat, deși voiam să cred că este adevărat. Din toată ființa mea îmi doream ca el să fie imaginea a ceea ce vrea să îmi prezinte. A fost vina mea! După prima săptămână a avut un acces foarte agresiv. Și-a ieșit din fire foarte tare în mașină și eu atunci trebuia să spun stop.

Eu atunci trebuia să mă retrag și să văd cine este el. Dar, nu am făcut-o! Din cauza acestui lucru, pentru că am continuat această relație, am ajuns să termin în felul în care am terminat. (…) A dat în mine, nu foarte tare, dar nici nu trebuia să dea tare, nu trebuie să accept nici măcar o palmă. A dat și în bordul mașinii, a făcut foarte urât. Eu trebuia din momentul acela să pun stop. Am stat într-o frică mare, până în momentul în care prietena mea a venit, m-a luat de acolo și m-a ajutat să plec. Am stat într-o frică mare pentru că era foarte agresiv și îmi era frică”, a mai spus Alina Petre.”, a declarat Alina Petre în emisiunea Viața fără filtru.