Adevărul despre viața dublă a rapidistului Bogdan Vasiliu, reținut de DNA! Soția lui aruncă bomba în plin divorț: „Eu am avut niște suspiciuni…”

S-au căsătorit rapid de la momentul primei întâlniri, dar au ajuns la fel de repede la divorț. Alina Petre a ales să se despartă de Bogdan Vasiliu, fostul șef al Clubului Sportiv Rapid, după ce acesta a avut probleme cu legea. Alina a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce anume a dezamăgit-o în relația cu fostul partener, dar și ce secrete uluitoare a descoperit despre el.

Alina Petre și Bogdan Vasiliu s-au despărțit la doar un an de la nuntă, iar relația lor nu s-a terminat deloc amiabil. Cei doi s-au separat, însă în acte sunt încă soț și soție, asta pentru că bărbatul nu a vrut să-i dea divorțul.

Alina a cerut inclusiv un ordin de protecție împotriva fostului șef de la CS Rapid, iar acesta a încercat prin diverse mijloace să se împace cu ea. Însă fără rezultat. De asemenea, Vasiliu a negat că ar fi lovit-o, deși fosta lui parteneră a povestit pentru CANCAN contrariul și a dezvăluit amănunte explozive din timpul relației.

,,Viața merge înainte, ce să facem, nu? Sunt dezamăgită. M-a mințit, a fost agresiv… M-a mințit cu niște lucruri pe care, cum să vă spun, eu le consider, chiar și autoritățile, ilegale. Nu pot să fiu asociată cu o persoană care comite ilegalități, nu sunt din zona aceea, am luptat împotriva corupției din această țară. Au mai fost minciuni care mai sunt de obicei în cuplu, dar acestea sunt mai puțin importante. Mă rog, e un dosar la DNA în care el este cercetat”, a declarat Alina Petre pentru Cancan.

,,Avea multe datorii, nu pot trăi așa”

Ruptura de Bogdan Vasiliu a fost una plină de tensiuni, iar Alina nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. Ea vorbit și despre problemele fostului partener, susținând că nu are nicio legătură cu dosarele în care acesta este implicat, dar că suspiciunile și datoriile uriașe au făcut-o să pună punct relației. Mai mult, recunoaște că toată această experiență a afectat-o profund, lăsându-i urme emoționale greu de șters.

,,Eu nu am cu ce să fiu implicată, pentru că nu am participat la nimic, lucrurile erau din trecut. Eu am auzit doar niște lucruri prin casă, tangențial. Motivul principal a fost că eu am avut niște suspiciuni în privința lucrurilor pe care le-a făcut el. Am aflat de la el că avea două dosare la DNA de mai demult. Avea foarte multe datorii, eu nu pot să trăiesc așa, nu am trăit niciodată, eu nu am nicio datorie, nicio amendă neplătită, vreun credit, am o viață foarte curată. Chiar m-am așteptat să mă duc la DNA când era el arestat, numai că despărțirea a fost cu o lună înainte. Emoțional e greu să îți revii după o manipulare de genul acesta, pentru că nu mai ai încredere în nimeni”, a mai spus Alina Petre.

