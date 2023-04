A fost identificat „șarpele” de la Survivor! Ada Dumitru a oferit detalii interesante din culisele emisiunii de pe PRO TV

Pe 4 aprilie, Ada Dumitru a fost invitată la o emisiune TV, unde a vorbit despre experiența Survivor România 2023. Cu această ocazie, fosta războinică a mărturisit și cine este „șarpele” rămas în cursa PRO TV pentru marele premiu. Mai mult de atât, a recunoscut faptul că a văzut experiența ca pe un joc, la început.

Ada Dumitru a părăsit Republica Dominicană, ca urmare a unor probleme de sănătate. Medicii din echipa emisiunii au sfătuit-o să lase visul din junglă și marele premiu de 100.000 de euro și să plece acasă. Pentru că se simte deja mai bine, a reușit să vină în platoul de la PRO TV și să vorbească despre „șerpăria” de la Survivor, spunând:

„Cred că toată lumea care vine în competiția asta are o doză de șerpilism în el. Cine-i șarpele? Cine să fie? Toată lumea! Mai ales acum la individuale, am văzut că toată lumea vrea să fie (șarpele, n.r.)”

Ada Dumitru nu a luat Survivor în serios: „Am luat-o un pic easy”

Publicul de pe micile ecrane observase, încă de la începutul emisiunii, că Ada Dumitru nu pare că trateze Survivor ca pe o reală provocare. Ulterior, ea a și recunoscut că, într-adevăr, așa au stat lucrurile. Acum, pe de altă parte, susține că ce a trăit în Republica Dominicană i-a schimbat viața complet, învățând-o să aprecieze mai mult oamenii și mai ales mâncarea.

„Am subestimat-o (experiența, n.r.) când am plecat. Am zis că mă duc și eu la Survivor și vedem ce e acolo (…) Pe tot parcursul, în afară de mici conflicte, ici colo, eu am fost un om relaxat, de asta m-am și dus mai mult în organizări. Toată lumea cumva avea stresul ăsta, să stea cât mai mult, să țină cât mai mult, eu eram mai relaxată un pic în toate jocurile astea. Am luat-o un pic easy (ușor, n.r.) și după aia m-a schimbat pe mine ca om. E lifechanging. Real vorbind, te face să-ți regândești viața ta de acasă, să apreciezi oamenii, mâncarea”, a spus fosta concurentă în emisiunea La Măruță.

