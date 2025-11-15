Acasă » Știri » A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care promova „sedarea profundă” revoluționară

De: Redacția CANCAN 15/11/2025 | 14:31
O fetiță de doar 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din București, la nici o lună după ce proprietara clinicii anunța cu surle și trâmbițe lansarea unei proceduri „revoluționare” de sedare profundă. Tragedia ridică semne mari de întrebare: a fost copilul practic un ”experiment” pentru noua metodă promovată cu fast de doctoriță?

Un eveniment tragic a avut loc joi după-amiază într-o clinică privată stomatologică din București. O fetiță în vârstă de doar doi ani a murit după ce a fost supusă unei anestezii generale pentru a beneficia de două intervenții de tratament endodontic. Părinții devastati susțin că au fost informați despre faptul că fiica lor a suferit un stop cardio-respirator abia după o oră de la incident.

Șocant este faptul că incidentul tragic a avut loc într-un cabinet inaugurat recent! Pe 15 octombrie 2025, medicul stomatolog Sorina Blaj, proprietara clinicii Crystal Dental, anunța în presa de specialitate, cu surle și trâmbițe, deschiderea unei noi unități specializate în sedare profundă, cu o investiție de peste 1 milion de euro. În comunicatul său, doctorița promitea că noua clinică va transforma „total perspectiva în stomatologia din România și Europa” și că pacienții vor beneficia de tratamente „în cele mai sigure circumstanțe”.

Printre dotările clinici se numărau echipamente moderne pentru inhalosedare și sedare profundă, monitorizare vitală completă, tehnologie CAD/CAM pentru lucrări protetice și un personal medical de peste 20 de cadre. Spunea ea, clinica era gândită și ca un centru de colaborare internațională pentru medici.

La nici o lună de la lansarea „revoluției sedării profunde”, o fetiță de 2 ani moare sub această procedură. Probabil și prima de altfel, de la inaugurare. Echipamentele de milioane și personalul numeros nu au reușit să o salveze pe fetiță!

Reprezentanții clinicii au evidențiat pe data de 15 octombrie 2025 faptul că unitatea dispune de echipamente actualizate și că echipa numără mai mult de 20 de medici și personal de suport, asigurând „monitorizarea vitală cuprinzătoare conform standardelor internaționale”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că Inspecţia Sanitară de Stat și Corpul de Control vor efectua inspecţii la clinica din Bucureşti. În plus, Colegiul Medicilor va desfăşura o investigaţie legată de acest incident. Conform spuselor părinților, fetița a ajuns la cabinet la ora 17:06. După doar 24 de minute, la 17:30, ea a suferit un stop cardio-respirator.

Echipa medicală a încercat să îi ofere asistență și aceasta a revenit la viață timp de aproximativ 40 de minute. Fetița a suferit de trei ori un stop cardio-respirator — de două ori a reacționat la intervențiile efectuate, dar, în cele din urmă, corpul ei a cedat.

Medicii, cercetați în stare de libertate

Cifrele anuale ale clinicii stomatologice din Sectorul 3, unde o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie. Sursa foto: Termene.ro

Tatăl fetiței a declarat că soția lui a comunicat medicului stomatolog că anumite teste ale fetiței au avut rezultate nepotrivite, dar, în ciuda acestui fapt, i s-a recomandat să se prezinte pentru procedură, după ce a avut o serie de discuții cu medicul care se ocupa de anestezie.

El îi acuză pe medicii dentişti că nu au luat în considerare rezultatele testelor de sânge efectuate înainte de procedură.

Acestia au menționat că fetița necesita două proceduri de tratament endodontic, iar părinții au consimțit la utilizarea anesteziei. El susține că telefonul dat la 112 a fost efectuat cu o întârziere considerabilă.

Desi ancheta se află în curs de desfășurare, informații surprinzătoare încep să apară. Se pare că două doctorițe ar fi avut grijă de fetița de doi ani, acestea fiind chemate la audieri și apoi eliberate.

Clinica unde a avut loc incidentul tragic se numește Crystal Dental Clinic, situată pe strada Olteni, în sectorul 3, în apropiere de Piața Unirii. După moartea fetiței de numai doi ani, personalul clinicii a exprimat „regretul pentru incidentul petrecut”, subliniind că este prima ocazie când se întâlnesc cu o asemenea problemă.

×