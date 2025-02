A încercat să ”lovească” și la Casa Iubirii! Fotbalistul cu 5 titluri la CFR și alungat de Gigi Becali de la FCSB pregătea… haremul! ”Victimele” fac dezvăluiri uluitoare

Telenovela patrulaterului amoros continuă, unde personajul principal, fotbalistul Billel Omrani, pare că se pregătea să-și facă un adevărat harem. A uitat de iubita lui și s-a apucat de bătut și pe la ușile vecinelor. Însă bomba abia acum urmează! Una dintre vecine este o fostă concurentă de la Casa Iubirii! Ce să mai, fostul atacant de la Poli Iași a încercat să marcheze peste tot pe unde a găsit poarta goală. CANCAN.RO are noi detalii incendiare despre amantlâcul care s-a transformat între timp în hexagon amoros. Cum a reușit să dribleze sportivul mai multe relații, în paralel, aflăm imediat!

Billel Omrani nu se potolește. După ce CANCAN.RO vă dezvăluia povestea de senzație în care fostul atacant și-a înșelat iubita, pe Sanda, cu sosia Biancăi Drăgușanu, continuăm periplul nostru prin viața amoroasă, dar mai ales tumultuoasă a sportivului (VEZI AICI DETALIILE PRIMEI PĂRȚI).

CITEȘTE ȘI: Jucătorii FCSB-ului au petrecut cu shot-uri la LOFT, până la 5 dimineața! Starul Omrani a urinat în plină stradă! Gigi Becali va lua foc!

Apar noi nume interesante în ecuație, dezvăluite de Sanda, antrenoare de fitness și fosta iubită a lui Omrani. Mai multe domnișoare, săgetate de Cupidon, și cu mințile sucite de „Casanova din teren” au fost victimele lui. Deși avea o iubită, și-a încercat norocul în toate părțile, însă știți cum se spune: „ulciorul nu merge de multe ori la apă”, iar sportivul a fost prins, din nou, cu mâța-n sac.

Billel Omrani a poftit la o concurentă de la Casa Iubirii

În timp ce jongla cu mai multe fete în același timp, cu lipsă de dibăcie, ce-i drept, a mai apărut o fată în peisaj, care i-a atras atenția. Bine, nu a apărut de nicăieri, pentru că domnișoara este vecină cu fotbalistul. Este vorba despre Larisa Groza, fostă concurentă de la Casa Iubirii. Iar ea nu a fost singura vecină pe care Omrani a încercat să o agațe. Au existat mai multe domnițe, „colege” de cartier, care primeau vizite la domiciliu.

„M-a sunat de multe ori, dar nu i-am răspuns, știam că nu are rost. Am primit foarte multe mesaje de la fete, care îmi povesteau că au avut treabă cu el. Una dintre fete mi-a povestit că ei se vedeau din decembrie, în condițiile în care eu eram cu el din septembrie, deci el se vedea și cu ea și cu mine, în același timp. Ba mai mult decât atât, această fată e vecina lui și mi-a povestit că ea chiar și-a lăsat în casa lui mai multe obiecte, așa cum face orice femeie, când e într-o relație. Dar eu nu am văzut nimic, niciodată, când mergeam la el. Dar aparent, acolo sunt foarte multe vecine, pe care le vizitează în mod regulat.

NU RATA: Transfer spectaculos în Superliga! Billel Omrani a semnat cu Petrolul

Iar una dintre vecine e chiar Larisa Groza, fostă concurentă de la Casa Iubirii. Și am înțeles că și între ei ar fi existat ceva. O altă fată mi-a spus că el a mințit că e încă la Poli Iași, dar contractul lui nu mai există de la începutul lunii decembrie. I-a spus că vrea să aibă o relație serioasă cu ea. Eu știu că pe el nu-l mai vrea nicio echipă, l-au dat afară de la FCSB, de la Poli. Nu a fost serios, a avut alte îndeletniciri și nu s-a concentrat pe carieră”, a declarat Sanda, fosta iubită a fotbalistului, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.