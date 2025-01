A înlocuit cozonacii cu ciocolata de Dubai! Brigitte Pastramă a revenit în România după șase luni și a făcut schimbări radicale!

Brigitte Pastramă este o gospodină desăvârșită și prepară cu drag și pricepere tot felul de mâncăruri, în special cele tradiționale, din perioada sărbătorilor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a povestit tot, ce preparat inedit a pus pe masă în noaptea dintre ani, dar și ce planuri are. Expertă în sarmale, bruneta a dezvăluit care este secretul rețetei perfecte. Soția lui Florin Pastramă spune că ea face cele mai bune sarmale, iar pentru ca acestea să iasă ca la carte, aduce ingredientele necesare din România, până în Dubai.

Celebra brunetă s-a întors în România, special pentru a petrece Revelionul alături de soțul ei, în Poiana Brașov. După mai bine de șase luni petrecute departe de țară, Brigitte Pastramă a așteptat cu sufletul la gură să revină pe meleaguri mioritice, pentru că, așa cum ne-a spus, nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Cât despre preparatele care nu lipsesc niciodată de pe masa bogată de Revelion, vedeta a recunoscut că sarmalele sunt la loc de cinste, așa că le-a avut.

Mai ales dacă sunt făcute după rețeta ei, pe care a perfecționat-o de-a lungul anilor. Însă punctul de atracție anul acesta a fost pe desert. Cu ce a înlocuit Brigitte cozonacii? Cu cel mai discutat desert al anului 2024, care a devenit viral în întreaga lume. Ați ghicit, este vorba despre ciocolata Dubai, pe care vedeta o prepară de la zero.

Brigitte Pastramă vine în România de Revelion

După șase luni de absență, bruneta s-a întors din Dubai în România, pentru a petrece cu soțul ei, la munte. Cu superstițiile nu a avut treabă, dar o dorință la miezul nopții și-a pus.

„Am plecat de mai bine de șase luni din România și mi-e foarte dor. Între timp, soțul meu a plantat și un brad argintiu în fața casei. Nu îmi place mie foarte mult frigul, dar abia așteptam să plec la munte. Nu am superstiții, nu pot nici lenjerie roșie, nu mănânc fazan, atât. Îmi pun o dorință la 12 noaptea, mă rog la Dumnezeu, pentru pace, pentru copiii mei. Cea mai mare dorință a mea este să fie copiii mei bine”, a declarat Brigitte Pastramă pentru CANCAN.RO.

Vedeta, expertă în ciocolată Dubai

Frumoasa brunetă ține cont de tendințele în materie de preparate culinare. Așadar, anul acesta a înlocuit tradiționalii cozonaci cu ciocolata Dubai, pe care o prepară chiar ea. În plus, Brigitte a povestit și despre o experiență neplăcută pe care a avut-o anul trecut legată de cozonaci.

„Nouă nu ne lipsesc niciodată sarmalele de pe masa de Revelion, doar atunci când am fost prin Bali sau în alte țări exotice. Dar dacă suntem în Dubai sau în România, de fiecare dată fac eu sarmale, e tradiție la noi. De obicei le fac combinate, porc cu vită, așa ies cele mai bune. Anul trecut am făcut Revelionul în Dubai și am adus varză din România, pentru că aici nu se găsește. Eu fac cele mai bune sarmale, fac și salata boeuf.

Cozonaci nu mă chinui să fac. Anul trecut am încercat să fac cozonaci, i-am lăsat doar o oră, cât am ieșit cu treabă, în oraș, iar când m-am întors, s-au acrit. Atât m-am chinuit să-i fac, să caut rahat și bani băgați, eu mi-am luat și malaxor, am venit cu malaxorul acela, scump, special pentru cozonaci și nu au ieșit. Mai degrabă fac ciocolată Dubai, decât să fac cozonac. Se face oricum foarte ușor, iar aici găsești toate ingredientele, deci probabil asta ar fi cea mai bună variantă”, a mai spus vedeta.

