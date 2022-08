A mai rămas doar săptămână până la prima ediție a L’Etape România by Tour de France

Prima ediție a competiției cicliste L’Étape România by Tour de France va avea loc pe 28 august în București și se va desfășura pe trei trasee dezvoltate de specialiști, pentru toate categoriile de concurenți: The Race – 85 km, The Ride – 42 km și City Adventure – 14 km. Acestea vor trece prin punctele emblematice ale Capitalei și îi vor provoca pe cicliștii amatori, nu doar pe cei de performanță, să trăiască o experiență legendară.

Viziunea din spatele conceptului L’Étape by Tour de France, prezent deja în peste 20 de țări, este de a descoperi destinații captivante pe două roți, simțindu-te, totodată, precum un ciclist în Turul Franței. Spre deosebire de clasicul Tour de France, L’Étape este destinată atât cicliștilor cu experiență, cât și amatorilor veniți din țară sau de peste hotare, care vor să pedaleze și dețin fie bicicletă de tip mountain bike, fie bicicletă de șosea.

Cursa CITY ADVENTURE are 14 km și este destinată tuturor amatorilor, dar și copiilor de peste 10 ani care aleg această provocare istorică. Participanții vor lua startul din fața Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă repere ale orașului precum Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal.

THE RIDE, al doilea traseu ca amploare, are 42 de km și este alcătuit dintr-o singură buclă, cu startul din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului. Ruta trece prin puncte importante și locuri emblematice din Capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Cel mai lung traseu este THE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle THE RIDE.

Câștigătorii fiecărei curse, atât la masculin, cât și la feminin, vor primi celebrul tricou galben, ca recunoaștere pentru performanța realizată. Conceptul L’Étape Championship oferă posibilitatea primilor 3 clasați la general în cursa THE RACE să se califice automat și să primească înregistrare gratuită pentru L’Étape du Tour în Franța.

Cel mai bun ciclist sub 25 de ani, fie că e bărbat sau femeie, va primi celebrul tricou alb, ca o dovadă a abilităților sale.

„Pentru prima ediție a L’Étape România, am dezvoltat trei trasee de dificultăți diferite, accesibile tuturor cicliștilor, de la cei mai puțin antrenați până la cei mai experimentați. Astfel, orice pasionat de ciclism va putea trăi emoția Tour de France pe rute unice ale Micului Paris. Este un prilej de neratat să pedalezi prin Bucureștiul fără mașini și să descoperi marile bulevarde sau străzi cu poveste. Vă invităm să trăim la cote maxime bucuria mersului pe bicicletă și să fim împreună la acest festival unic al ciclismului românesc”, a declarat Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG.