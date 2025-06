A murit actorul Jonathan Joss, cunoscut pentru King of the Hill. Artistul ar fi fost ucis într-un atac armat

Hollywood-ul este în doliu după moartea unui actor îndrăgit. Jonathan Joss, cunoscut după ce și-a împrumutat vocea personajului John Redcorn din King of the Hill și pentru personajul său din Parks and Recreation, Ken Hotate, a murit pe 1 iunie în urma unui atac armat în cartierul său din San Antonio, Texas, au confirmat autoritățile americane.

Actorul avea 59 de ani în momentul decesului, informează eonline.

Joss a fost împușcat de un vecin în mijlocul unei dispute aprinse, potrivit Departamentului de Poliție din San Antonio și relatărilor martorilor oculari. Poliția a declarat pentru presă că un vecin ar fi tras mai multe gloanțe dintr-un vehicul înainte de a pleca de la locul faptei. Pe 2 iunie, Sigfredo Alvarez-Cega a fost arestat în legătură cu crima și acuzat de omucidere. El a fost reținut, iar autoritățile au stabilit în acest caz o cauțiune de 200.000 de dolari.

CITEȘTE ȘI: MOTIVUL ULUITOR PENTRU CARE CĂTĂLIN BOTEZATU ȘI NICOLLE FOTA S-AU DESPĂRȚIT. AU CONFIRMAT SEPARAREA

A murit Jonathan Joss

Joss, absolvent al Liceului McCollum, s-a născut și a crescut în San Antonio și a rămas în oraș pentru a avea grijă de mama sa, a declarat el pentru My San Antonio în 2011, dar a călătorit la Los Angeles pentru rolurile sale de la Hollywood.

Inițial, el s-a alăturat echipei serialului King of the Hill în al doilea sezon, dând voce personajului John Redcorn în ultimul sezon din 2009. Născut în Texas, el a avut și un rol secundar în Parks and Recreation, apărând în cinci episoade din serial.

Joss a apărut și în True Grit, Friday Night Lights, The Walking Dead și multe altele. Pe lângă cariera sa de actor, Joss a creat o linie de condimente care au adus un omagiu personajului său din King of the Hill, Redcorn Rub. A căutat această oportunitate din mândrie nu doar pentru personajul său, ci și pentru San Antonio, orașul său natal.

„Îmi doresc foarte mult ca oamenii să știe că sunt din South Side”, a declarat el pentru My San Antonio în 2011.

CITEȘTE ȘI: AM FĂCUT CALCULUL. CÂT VEI PLĂTI ÎN FIECARE LUNĂ PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT, ÎN FACTURA LA CURENT, ÎNCEPÂND CU 1 IULIE 2025