A murit Cătălin Ionescu: „Cu o durere fără margini vă anunț că fratele meu geamăn s-a stins din viață”

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 16:30
Cătălin Ionescu a murit/foto: Facebook

Crucea Roșie Română traversează o perioadă de profundă tristețe după pierderea lui Cătălin Ionescu, președintele filialei de Cruce Roșie Sector 3, care a încetat din viață la vârsta de 53 de ani. Moartea sa a fost resimțită puternic atât în rândul colegilor și voluntarilor, cât și de toți cei care l-au cunoscut ca om implicat, echilibrat și dedicat cauzelor umanitare.

În ultimii șase ani, Cătălin Ionescu a avut un rol esențial în activitatea Crucii Roșii Române, fiind implicat direct în coordonarea și dezvoltarea filialei Sector 3. Sub conducerea sa, organizația locală a cunoscut o perioadă de stabilitate și eficiență, reușind să se implice în numeroase acțiuni menite să sprijine persoanele vulnerabile. De la campanii de donare de sânge, la ajutoare pentru familii aflate în dificultate, persoane vârstnice sau copii din medii defavorizate, filiala a devenit un punct de sprijin important în comunitate.

Vestea morții sale a adus multă durere în comunitatea pe care a sprijinit-o ani la rând și a lăsat un gol greu de umplut în structura organizației.

Cătălin Ionescu s-a stins din viață în urmă cu câteva zile, iar informația a fost făcută publică de familia sa. Cei apropiați au vorbit despre un om discret, dar extrem de activ, care și-a dedicat o mare parte din viață ajutorării semenilor. Moartea sa neașteptată a șocat atât mediul organizațional, cât și pe cei care au colaborat cu el în proiecte sociale, campanii de sprijin și intervenții umanitare.

„Cu o durere fără margini vă anunț că fratele meu geamăn, Cătălin Ionescu, sufletul meu pereche, s-a stins din viață ieri. Sufletul lui minunat este acum printre stele. Pentru cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, înmormântarea va avea loc mâine, 11 ianuarie 2026, la ora 13:00, la cimitirul armenesc din capitală.”, a transmis fratele geamăn al lui Cătălin Ionescu.

Cunoscut pentru capacitatea sa de a menține un climat armonios în echipă, Cătălin Ionescu a fost apreciat pentru modul echilibrat în care lua decizii și pentru deschiderea față de nevoile celor din jur. Colegii săi îl descriau drept un lider calm, atent și profund implicat, care punea întotdeauna pe primul loc misiunea umanitară a organizației. Implicarea sa constantă a contribuit la consolidarea relațiilor dintre voluntari și la creșterea încrederii comunității în activitatea Crucii Roșii Sector 3.

×