De: Daniel Matei 15/01/2026 | 22:20
Familia fiicei secrete a lui Freddie Mercury a anunțat joi că aceasta a murit la vârsta de 48 de ani. Potrivit presei britanice, solistul trupei Queen o numea „Bibi” pe fiica sa, despre care opinia publică a aflat abia recent.

Autoarea Lesley Ann Jones a dezvăluit existența ei în cartea „Love, Freddie”, publicată vara trecută, amintește Daily Mail. Lesley a dezvăluit joi că Freddie o numea și „tezaurul” său și „mica sa broscuță”. Piesele Queen „Bijou” și „Don’t Try So Hard” au fost scrise despre Bibi, a declarat ea.

Văduvul ei, Thomas, a contactat presa pentru a spune că aceasta a decedat „în pace, după o lungă luptă cu un cancer rar la coloana vertebrală, lăsând în urmă doi fii în vârstă de nouă și șapte ani”.

„B este acum alături de tatăl ei iubit și iubitor, în lumea gândurilor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt peste Alpi”, a transmis soțul acesteia.

Cine a fost „fiica ascunsă” a lui Freddie Mercury

La rândul său, Lesley Ann Jones a spus:

„Sunt devastată de pierderea acestei femei care mi-a devenit prietenă apropiată, care venise la mine cu un scop altruist: să-i dea la o parte pe toți cei care au avut mână liberă cu povestea lui Freddie timp de 32 de ani, să le conteste minciunile și rescrierea vieții sale și să dezvăluie adevărul.”

Ea a mai spus că colegii trupei Queen, familia lui Freddie și partenera de lungă durată, Mary Austin, știau despre Bibi, dar nu i-au dezvăluit niciodată public existența. Autoarea a spus că boala lui B a apărut când aceasta era copil.

„Acesta este adevăratul motiv pentru care familia s-a mutat destul de des, pentru a putea accesa cel mai bun tratament la momentul respectiv pentru cordom: o formă rară de cancer spinal care avea să o omoare”, a dezvăluit ea.

Cordomul este o tumoră osoasă rară, cu creștere lentă, care se formează la nivelul coloanei vertebrale sau al bazei craniului.

