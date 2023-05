Doliu în lumea bună din România. Marius Florin Bîndă, unul dintre mega-milionarii României, a încetat din viață, joi, 4 mai 2023. Vestea a venit ca un trăsnet pentru toți cei care l-au cunoscut. Cel supranumit “tăticul bijuteriilor” a lăsat în urmă o avere colosală. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Marius Florin Bîndă era unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, cu legături strânse cu mai multe vedete din showbiz-ul autohton. În vârstă de 60 de ani, milionarul și-a dat ultima suflare la începutul lunii mai. A fost înmormântat la Cimitirul Bellu, iar la funeralii au participat doar familia și apropiații, totul fiind cu circuit închis. Cauzele morții nu se cunosc încă, toți cei din anturajul milionarului fiind super discreți.

A lăsat în urmă o avere colosală

Cert este că Marius Florin Bîndă a lăsat în urmă o avere fabuloasă. Afacerea familiei reunește patru concepte de magazine specializate în vânzarea ceasurilor și bijuteriilor: B&B Collection, KULTHO, Splend’or și Be in time.

B&B Collection este, totodată, unul dintre cei mai importanți retaileri de parfumuri și produse de îngrijire, prin magazinele Kendra. Business-urile celui supranumit “tăticul bijuteriilor” au ajuns la o cifră de afaceri de 434.443.101 (aproape 87 de milioane de euro), în creștere cu 34 % față de anul 2021.

“Prea devreme ai plecat dintre noi. Nu te vom uita…”

Profitul, ultimul raportat, pe 2021, a fost pe măsură: 9.5 milioane de euro! Potrivit informațiilor CANCAN.RO, Marius Florin Bîndă, născut pe 2 august 1963, deținea afaceri de peste 60 de milioane de euro. Era asociat 50 – 50 % cu soția lui, Daniela, care va gestiona, cel mai probabil, bunul mers al afacerilor în viitor.

“Am avut privilegiul în viață, până astăzi… Să cunosc un om deosebit, un exemplu, un model de bunătate, care și-a încheiat misiunea… Prea devreme ai plecat dintre noi… Bîndă Marius Florin. Nu te vom uita…”, este doar unul dintre mesajele postate pe rețelele sociale după ce “tăticul bijuteriilor” s-a stins din viață.

Elogiat de Walter von Känel, președintele Longines

În octombrie 2019, Bucureștiul a găzduit primul boutique Longines din zonă, operat de grupul românesc B&B Collection. Cu această ocazie, Walter von Känel, președintele Longines, l-a elogiat pe Marius Florin Bîndă.

“Marius Bîndă e un om de afaceri de mare succes, are locații extraordinare și am ales împreună amplasamentul acestui boutique Longines. Cu experiența lui și a noastră, plus segmentul de preț potrivit, va fi sigur o poveste de succes”, declara Walter von Känel despre cel supranumit “tăticul bijuteriilor”.