Celebra designeriță își vinde ceasurile & bijuteriile! Cât cere pentru un inel de la Cartier

Licitația Artmark din data de 11 iulie 2019 – organizată la Palatul Cesianu-Racoviță, de la ora 19.00 -, propune reprezentantelor sexului frumos să își accesorizeze ținutele estivale cu eșarfe deosebite, poșete și ochelari din colecția celebrei creatoare de modă Romanița Iovan. Totodată, licitația Artmark oferă o largă paletă de bijuterii și ceasuri de lux semnate de mărci renumite, toate la prețuri accesibile. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă informații detaliate despre acest adevărat regal al bunului gust și aduce argumente incontestabile în sprijinul ideii că eleganța nu se demodează niciodată.

Ținutele estivale pot fi accesorizate cu excepționale bijuterii vintage sau contemporane, dar și cu eșarfe, poșete, ochelari etc. din colecția creatoarei de modă Romanița Iovan. În același timp, pot fi alese ceasuri de lux aparținând unor mărci renumite, precum Omega, Longines, Rolex sau Chopard. În cadrul acestei licitații Artmark vor fi prezentate și numeroase bijuterii cu diamante, piatra prețioasă preferată a Romaniței Iovan, ex-iubita omului de afaceri Irinel Columbeanu. (CITEȘTE ȘI: ROMANIȚA IOVAN A DESCOPERIT ”ELIXIRUL TINEREȚII”… LA 54 DE ANI, ARATĂ DEMENȚIAL!)

Creatoarea de modă se consideră privilegiată fiindcă de peste 34 de ani este înconjurată de frumos. Micile bucurii, consideră Romanița Iovan, sunt cele care duc, într-un final, la fericire.

”Mă consider privilegiată prin faptul că, într-adevăr, de peste 34 de ani am fost înconjurată de frumos și a fost esențial pentru această pasiune a mea de a colecționa. Și când vorbesc despre colecțiile mele nu mă refer numai la tablouri, la artă pură, ci mă refer și la eșarfe, mă refer la păpuși – am o colecție spectaculoasă de păpuși de porțelan -, mă refer la ochelari, la genți, sunt lucruri pe care le-am iubit de când le-am văzut. La mine a fost dragoste la prima vedere. Dacă m-am îndrăgostit de o eșarfă, n-a contat că este o eșarfă cumpărată de la colț de stradă sau este o eșarfă cumpărată de la Hermes, am achiziționat-o. Este foarte important ca această iubire pentru lucrurile frumoase să-ți bucure sufletul și de fiecare dată am zis că micile bucurii duc, până la urmă, la fericire”, mărturisește Romanița Iovan.

Cea mai scumpă bijuterie, un inel din platină ornat cu diamante și smarald columbian

Cea mai scumpă bijuterie din Licitația Artmark de Ceasuri și Bijuterii, inclusiv o selecție din colecția Romaniței Iovan este un inel din platină ornat cu diamante și smarald columbian, o piesă de colecție evaluată la… 20.000-25.000 de euro. Licitate sunt foarte multe eșarfe – toate aparținând Romaniței Iovan – care a mărturisit că are o adevărată colecție acasă. Prețul unei eșarfe pornește de la 100 de euro. Creatoarea de modă Romanița Iovan, fost manechin, vinde și câteva bijuterii cu totul deosebite, printre acestea aflându-se o brățară Cartier Trinity din aur, evaluată la 3.000 – 4.000 de euro și un inel din aceeași colecție, al cărui preț este între 500 și 800 de euro.

Din aceeași colecție, Cartier Trinity, Romanița Iovan își vinde și o geantă al cărei preț este estimat între 600 și 900 de euro. (VEZI ȘI AICI: CE FACE ȘI CUM ARATĂ ROMANIȚA IOVAN LA VÂRSTA DE 54 DE ANI: ”A FOST CEA MAI MARE CUMPĂNĂ…”)

”Eșarfa este în prim-plan”

Romanița Iovan are o colecție impresionantă de eșarfe și insistă asupra ideii că acest accesoriu vestimentar are o valoare indiscutabilă. Eșarfa este polivalentă și aduce un plus, de fiecare dată, spune celebra creatoare de modă.

”E vară, ceea ce este foarte bine, fiindcă moda este foarte, foarte permisivă. În ceea ce privește accesoriile, eșarfa este în prim-plan. Ea poate fi purtată și pe cap, și la mână, poate fi purtată și la geantă, deci nu mai există ideea că eșarfa poate fi pusă numai la gât. Eșarfa este polivalentă, ne putem juca, alegând culori tari sau pastel. Poate fi vorba și despre o singură culoare. Eșarfa aduce un plus ori de câte ori o punem și, de altfel, atunci când vii cu un accesoriu – că este eșarfa sau o bijuterie, deja schimbi outfit-ul. Deci poți hotărî un outfit cu aceeași rochie, schimbând accesoriile”, recomandă Romanița Iovan. (NU RATA: REACȚIA ROMANIȚEI IOVAN, DUPĂ MOARTEA ZINEI DUMITRESCU: ”ERAM LA VOLAN, AM COBORÂT… SUNT ȘOCATĂ!”)

Romanița Iovan: ”Orice femeie se va bucura de un cadou atât de sofisticat”

Romanița Iovan recunoaște, în prezentarea pe care o face acestei licitații Artmark care va avea loc pe 11 iulie 2019, de la ora 19.00, la Palatul Cesianu-Racoviță, că îi plac foarte mult bijuteriile cu pietre prețioase. Și consideră că aceste bijuterii au ”căldura” lor, iar fiecare dintre ele are o poveste care continuă… până la sfârșitul lumii.

”Într-adevăr, îmi plac bijuteriile cu pietre, pietre prețioase, îmi plac diamantele. Este adevărat, exista vorba aceea care transmite că diamantele sunt cele mai bune prietene ale unei femei. Bijuteriile sunt atât de calde… Fiecare piatră, fie că e diamant, rubin, safir sau smarald are o poveste. Fiecare bijuterie, de fapt, este o poveste, iar povestea aceasta poate să continue. Dacă acum purtăm un inel cu diamant pe care, poate, l-a purtat Regina Maria, după ce noi nu-l mai avem îl va purta o altă femeie și va duce această poveste mai departe, până la sfârșitul lumii. Toate aceste povești adunate una după alta duc bijuteria într-un univers total special. Orice femeie se va bucura de un cadou atât de sofisticat și, de altfel, atât de simplu”, crede Romanița Iovan. (CITEȘTE ȘI: ROMANIȚA IOVAN PLĂTEȘTE 20.000 DE EURO PENTRU ȘCOALA LUI ALBERT!)

”Este important ca atunci când ne uităm în oglindă să ne îndrăgostim noi de… noi”, mai spune Romanița Iovan la sfârșitul prezentării.

Obiecte din colecţia actriţei Stela Popescu, vândute la licitația Artmark „Ultimul spectacol”

La începutul acestei luni, mai multe obiecte din colecţia actriţei Stela Popescu au fost vândute la peste 20.000 de euro, în cadrul licitației “Ultimul spectacol”, organizată de Artmark la Palatul Cesianu-Racoviţă din Capitală.

Printre obiectele cumpărate la această sesiune s-au numărat biroul de lucru al Stelei Popescu – în stil neo-renascentist de la sfârşitul secolului al XIX-lea, la preţul de 1.400 de euro -, jilţul de birou (tot în manieră neo-renascentistă), la 300 de euro, o haină din blană – la 250 de euro, o haină din pene decorative – la 150 de euro, un colier cu şase rânduri de perle – la 150 de euro, două icoane de secol XX, fiecare la 250 de euro, o fotografie cu Stela Popescu în spectacolul “Peţitoarea”, inspirat de celebrul musical “My Fair Lady”, la 70 de euro. (VEZI ȘI AICI: ROMANIȚA IOVAN, DESPRE FIUL EI, ALBERT: ”NU VREAU SĂ CREASCĂ FRUSTRAT”)

Au mai fost cumpărate un tuş pe hârtie realizat de Ion Valentin Antestin reprezentând-o pe Stela Popescu – la 200 de euro, lucrările “Fiscul” de Aurel Jiquidi, cu 400 de euro, “Început de toamnă în Bucureşti” de Alexandru Moser Padina, la 3.000 de euro, “Iarnă la Târgovişte” de Rudolf Schweitzer-Cumpăna, la 1.800 de euro, “Ţărăncuţă cu cobiliţă” de Dumitru Ghiaţă, cu 4.000 de euro, o frapieră Berndorf cu monogramă (circa 1930), la 400 de euro, o masă de scris de inspiraţie George II – la 300 de euro, precum şi Ordinul “Meritul cultural” acordat actriţei, cu 200 de euro, potrivit Agerpres.