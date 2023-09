A născut fata Andreei Raicu. Frumoasa vedetă TV este una dintre cele mai tinere bunici din showbiz

Andreea Raicu (46 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară, având o carieră de succes pe micile ecrane. Fosta prezentatoare TV a adoptat de la distanță, acum 19 ani, o fetiță pe nume Maria. Copila trăia într-un centru de plasament, iar fostul model și-a dorit să o ajute. A trecut timpul, iar la sfârșitul anului 2019, Maria a devenit pentru prima dată mamă. Ce dezvăluiri emoționante făcea Andreea Raicu despre relația cu tânăra pe care o consideră fiica ei?

Andreea Raicu povestea, acum câțiva ani, cum a adoptat o fetiță alături de care a petrecut momente de neuitat. Vedeta de televiziune a cunoscut-o pe Maria, când micuța avea doar cinci ani. A cucerit-o imediat cu blândețea și zâmbetul ei, așa că a luat-o acasă de sărbători. Fosta prezentatoare TV a întâlnit-o prima dată pe fetiță în anul 2004, când a mers cu foștii ei colegi de la Prima TV la Centrul de Plasament Măcrina din București.

“Cu câteva zile înainte de Crăciunul din acel an, am mers împreună cu colegii de la Prima TV să ducem câteva cadouri copiilor la Centrul Măcrina de care avea grijă Părintele Gabriel. A fost minunat. Ne-au cântat, ne-au răsfățat cu bucuria lor atât de autentică. Toți erau foarte fericiți și, încet-încet, ne-am împrietenit.

Pentru că am observat că una dintre fetițe era destul de timidă, m-am dus să vorbesc cu ea. S-a lipit de mine și nu a vrut să îmi mai dea drumul, așa că am ținut-o în brațe până în momentul plecării. Au alergat după noi la poartă, nu voiau să ne mai lase să plecăm. I-am întrebat dacă pleacă undeva de Crăciun. Unii dintre ei, cei care mai aveau părinti, urmau să plece acasă. Fetița timidă, pe care o ținusem în brațe, s-a uitat în ochii mei și mi-a zis că nu plecă nicăieri. Cred că era singura care rămânea la centru.

Nu a așteptat prea mult și m-a întrebat dacă poate veni la mine. M-am blocat. Nu știam ce să răspund. Am căutat cu privirea ochii preotului de la care așteptam ajutorul. Foarte calm, mi-a spus că dacă vreau să o iau de sărbători la mine pe micuța Maria, o pot face. M-am bucurat enorm pentru că știam ce va însemna asta pentru ea”, a povestit Andreea Raicu pe blogul ei.

Cele două au petrecut multe vacanțe, de-a lungul timpului, iar micuța Maria făcea deja parte din familie. Opt ani au fost de nedespărțit și aveau o relație extrem de apropiată.

„După cele două săptămâni petrecute împreună, ne-a fost cumplit de greu amândurora să ne despărțim, așa că am promis că ne vom vedea în weekenduri, ceea ce am și făcut. Weekenduri, vacanțe și oricând ne găseam un pic de timp liber eram împreună. Maria deja făcea parte din familie, era pe lista de cadouri de peste tot, în fiecare loc în care mergeam. Era incredibil cum se transforma, fiecare an petrecut împreună în altă lume decât cea a centrului în care trăia îi dădea mai multă încredere în ea. Fetița cea mica și timidă avea curajul să fie altfel. Opt ani am fost nedespărțite, ani în care am trăit atât de multe lucruri, experiențe, vacanțe, călătorii care au creat o legătură incredibilă”, mai spunea vedeta.

Maria a devenit mamă, acum câțiva ani

A trecut timpul, iar Maria a decis să plece din centrul Măcrina și să se mute cu mama ei, la Constanța. Viața a despărțit-o de Andreea Raicu, iar cele două nu au mai ținut legătura ani la rând. În 2019, Maria a devenit mamă pentru prima dată, iar vedeta a aflat această veste frumoasă. Cele două au început, din nou, să vorbească în preajma sărbătorilor, așa că s-au revăzut. Emoțiile au fost ca prima dată. Au petrecut apoi Crăciunul împreună și au promis că nu vor mai pierde legătura niciodată. Andreea Raicu mărturisea, cu multă emoție, că a simțit pentru câțiva ani că este mamă datorită Mariei.

“(…). Nu ne-am mai văzut. Am pierdut legătura… În timp, am aflat că a adus pe lume o fetiță și că locuiește în Constanța. Anul trecut, Crăciunul ne-a făcut un cadou minunat și ne-a adus din nou împreună. Ne-am scris, ne-am auzit la telefon, am împărțit poze și multe amintiri. Mi s-a făcut atât de dor de ea încât pe 30 decembrie am plecat la Constanța să o văd, după 6 ani. A fost atât de frumos. Legătura era acolo, nu se pierduse deloc. Micuța Maria crescuse, dar în brațele mele era la fel de mică.

Mă așteptase ca în seara de Ajun în care o luasem prima dată de la centru, la fel de bucuroasă și emoționată. Am râs, am povestit și ne-am adus aminte de atât de multe lucruri. Am promis că nu vom mai pierde legătura și că ne vom vedem mai des.

A fost un cadou minunat pentru amândouă. Ieri (n.r.: 29 decembrie) ne-am văzut din nou. De data acesta a venit ea la mine și am petrecut o zi întreagă împreună acasă, unde a crescut, în camera ei, în toate locurile care erau la fel pentru ea. Am mers împreună la aceeași piață, am gătit împreună și am povestit și ne-am uitat la poze.

Nu ne venea să credem cum a trecut timpul și prin câte am trecut. Nu au fost numai lucruri frumoase, dar am avut înțelepciunea să trecem peste ele și să nu pierdem această legătură. Ne-am fi dorit să nu se mai termine ziua. Totul era atât de autentic și de frumos. A fost un cadou minunat pentru amândouă, pe care îmi doresc să ni-l facem în fiecare Crăciun. Chiar dacă nu am un copil, cred că micuța Maria m-a făcut să simt ce înseamnă să fii mamă măcar și pentru câțiva ani”, și-a încheiat șirul mărturisirilor Andreea Raicu.