A organizat nunta în secret! Silvana Rîciu se căsătorește la doar 1 an de la divorț! Cine este viitorul soț al artistei și când are loc evenimentul

Da, este adevărat! Artista de muzică populară Silvana Rîciu a pregătit nunta în secret. Ea se căsătorește la doar un an de la divorț, iar viitorul soț este un bărbat cunoscut în România. Deși cântăreața este mai mare decât partenerul său cu patru ani, acest aspect nu reprezintă un motiv de discuție între ei și abia așteaptă ziua în care vor deveni soț și soție.

Citește și: EXCLUSIV. Silvana Rîciu, în lacrimi! Cântărețul a murit la doar 43 de ani! Detalii despre ultimii ani de viață

Silvana Rîciu se căsătorește luna viitoare

La 38 de ani, trecută printr-un divorț dureros și cu doi copii din prima căsătorie, Silvana Rîciu este pregătită să spună din nou: “DA!” în fața ofițerului de la Starea Civilă. Bărbatul de care s-a îndrăgostit și alături de care își dorește să rămână până la finalul acestei vieți este un artist de muzică populară de 34 de ani.

“Suntem de foarte puțin timp împreună. Am convenit să nu dam detalii prea multe despre asta sau de când suntem împreună, ce și cum… Nu vrem să dăm prea multe din casă. Păstrăm relația pentru noi, ferită de ochii curioșilor. O relație înseamnă noi doi și atât. Vrem să fim discreți. Deși suntem de foarte pușin timp împreună… ne-am hotărât să ne căsătorim… Ne cunoastem însă de foarte multi ani, am fost prieteni foarte buni, iar în ultima perioadă ne-am apropiat din ce in ce mai mult. Avem multe proiecte profesionale în comun, lucrăm împreună, mergem împreună prin țară cu filmările pentru emisiunea noastră, petrecem foarte mult timp unul cu celalalt zi de zi. (…). Îl cunosc, știu ce fel de om este, ce caracter are, e un om serios, copiii se înțeleg foarte bine cu el. (…)”, a declarat Silvana Rîciu într-un interviu oferit în exclusivitate pentru ciao.ro.

Descoperi cine este cântărețul care va deveni luna viitoare soțul Silvanei Rîciu pe ciao.ro. Tot pe acest site aveți posibilitatea să vedeți și invitația la nunta celor doi. Îndrăgita solistă a locuit până de curând în aceeași casă cu fostul soț, de dragul copiilor: Andrada și Luca. “Mutarea mea nu are legatura cu noua relatie. Trebuia sa ma mut de anul trecut, dar am tot amånat”, a mai dezvăluit Silvana Rîciu, conform sursei citată mai sus.

Silvana Rîciu și tatăl copiilor ei au divorțat în secret în vara anului trecut, deși ei nu mai formau un cuplu din 2013.