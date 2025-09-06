Acasă » Știri » A rămas gravidă la Insula Iubirii 2025?! Ispita a apărut cu o burtică suspectă, spre surprinderea tuturor

A rămas gravidă la Insula Iubirii 2025?! Ispita a apărut cu o burtică suspectă, spre surprinderea tuturor

De: Anna Caba 06/09/2025 | 09:56
A rămas gravidă la Insula Iubirii 2025?! Ispita a apărut cu o burtică suspectă, spre surprinderea tuturor
Insula Iubirii 2025 a ajuns la final. Sezonul 9 a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură și a oferit publicului povești spectaculoase. Momente tensionate, infidelități și dovezi de iubire, sezonul acestea le-a avut pe toate. Iar la așa un sezon, marea finală s-a urmărit cu entuziasm de mulți. Pentru a vedea ultimul episod, ispitele s-au adunat la un celebru local din Capitală, iar una dintre ele a atras atenția. S-a afișat cu o burtică suspectă.

Sezonul 9 Insula Iubirii a fost unul intens. Au fost marcate două cereri în căsătorie, dar și infidelități grave, iar ispita și-a făcut de cap printre concurenți. Cele zece ispite feminine și cele zece masculine și-au jucat rolul bine și de această dată. Din suita de ispite a făcut parte și Cristina Scarlevschi, care a atras privirile încă de la început.

Ispita a apărut cu o burtică suspectă

Așa cum spuneam, una dintre ispitele feminine care s-a făcut remarcată încă din primul episod al sezonului 9 a fost Cristina Scarlevschi. Aceasta a atras toate privirile și mulți au fost cei care i-au admirat frumusețea și corpul perfect. Ea a fost imediat comparată cu modelul internațional Adriana Lima și a fost îndelung complimentată.

La Insula Iubirii, dansatoarea de pole dance a făcut spectacol, mai ales cu mișcările sale. Cu toții au admirat-o, iar multe au fost domnișoarele care au vrut să afle secretul siluetei sale și a trupului tonifiat. Ispita s-a prezentat în Thailanda într-o formă de zile mari.

Ei bine, toate privirile au fost ațintite asupra Cristinei și la evenimentul de la Berăria H, unde ispitele s-au adunat pentru a urmări marea finală Insula Iubirii. Tânăra și-a făcut prezența la eveniment, iar apariția ei a captat, din nou, toate privirile.

Cristina a ales pentru acest eveniment o ținută de gală și a îmbarcat o rochie elegantă, mulată pe corp. Și de această dată a fost apreciată, însă ochiul critic al cârcotașilor a scos în evidență un detaliu interesant. De această dată a părut că silueta Cristinei a suferit unele modificări, spun cârcotașii.

Cristina Scarlevschi, apariție surprinzătoare /Foto: Facebook

Mai exact, rochia, care avea câteva pliuri în zona abdomenului, ar fi evidențiat o burtică suspectă. Iar imediat au apărut speculații despre o posibilă sarcină. Sau să fie vorba despre doar câteva kilograme în plus acumulate?

Cristina Scarlevschi, burtică suspectă /Foto: Facebook

Cert este că indiferent de acest aspect, Cristina a fost în centrul atenției și mulți au fost cei care s-au îngrămădit să facă o poză cu ea și să schimbe câteva cuvinte. Șatena a fost apreciată de public, iar acum mulți se întreabă dacă o să fie prezentă și în sezonul următor.

Foto: Facebook @ Berăria H

