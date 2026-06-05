Acasă » Știri » A refuzat Legiunea de Onoare și a luptat pentru drepturile femeilor. Marjane Satrapi a murit la 56 de ani

A refuzat Legiunea de Onoare și a luptat pentru drepturile femeilor. Marjane Satrapi a murit la 56 de ani

De: Paul Hangerli 05/06/2026 | 06:30
A refuzat Legiunea de Onoare și a luptat pentru drepturile femeilor. Marjane Satrapi a murit la 56 de ani
Scriitoarea și activista iraniană a decedat, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Marjane Satrapi, scriitoarea, artista și regizoarea franco-iraniană devenită celebră în întreaga lume prin romanul grafic și filmul „Persepolis”, a murit la vârsta de 56 de ani. Potrivit apropiaților săi, creatoarea a „murit de tristețe” la puțin peste un an după decesul soțului său, producătorul și scenaristul suedez Mattias Ripa, partenerul său de viață și de creație.

Marjane Satrapi a murit la 56 de ani

Moartea lui Marjane Satrapi a fost confirmată de persoane apropiate familiei într-un comunicat transmis AFP. Acestea au declarat că artista „a murit de tristețe la puțin peste un an după moartea lui Mattias Ripa, soțul ei și iubirea vieții sale”.

Mattias Ripa, producător, actor și scenarist suedez, s-a stins din viață pe 8 aprilie 2025. După dispariția sa, pagina de Instagram a lui Satrapi a devenit un omagiu permanent adus celui care i-a fost partener timp de mulți ani. O serie de imagini publicate de artistă formau mesajul: „For I Lost the Love of My Life” („Pentru că am pierdut iubirea vieții mele”).

Succesul mondial al romanului „Persepolis”

Născută în Iran, Marjane Satrapi s-a stabilit în Franța în 1994 și a obținut cetățenia franceză în 2006. Numele său a devenit cunoscut la nivel internațional datorită romanului grafic „Persepolis”, o operă autobiografică în care descrie copilăria și adolescența petrecute la Teheran după Revoluția Islamică din 1979.

Cartea urmărește experiențele unei tinere obligate să trăiască sub restricțiile impuse de regimul islamic, înainte de a fi trimisă de părinți în Europa și de a începe o viață în exil. În 2007, Satrapi a adaptat povestea pentru marele ecran, împreună cu regizorul Vincent Paronnaud. Filmul „Persepolis” a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes și a fost nominalizat la Premiile Oscar.

„Chiar dacă este un film universal, vreau să dedic acest premiu tuturor iranienilor”, declara Satrapi după succesul producției.

Critică neobosită a regimului de la Teheran

De-a lungul carierei sale, Satrapi s-a remarcat prin pozițiile ferme împotriva regimului teocratic iranian. Ea a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale diasporei iraniene și un susținător activ al drepturilor femeilor.

După moartea tinerei kurde Mahsa Amini în 2022, aflată în custodia autorităților iraniene pentru presupusa încălcare a codului vestimentar, Satrapi s-a implicat activ în susținerea protestelor care au cuprins Iranul. La o manifestație organizată la Paris la doi ani de la moartea lui Amini, artista s-a alăturat celor care scandau sloganul devenit simbol al revoltei: „Femei, Viață, Libertate”.

„Este foarte important ca acest regim să dispară”, declara ea despre Republica Islamică, subliniind însă că schimbarea nu poate veni peste noapte. „Cred că este important să rămânem plini de speranță”, adăuga artista.

Revenirea la romanele grafice

În 2023, Satrapi a revenit la genul care a consacrat-o. Ea a coordonat și realizat, împreună cu peste 20 de activiști, artiști, jurnaliști și universitari, volumul colectiv „Femme, vie, liberté” („Femei, Viață, Libertate”), publicat în Franța ca răspuns la mișcarea de protest izbucnită în Iran după moartea lui Mahsa Amini.

Lucrarea a devenit un manifest artistic și politic dedicat luptei femeilor iraniene pentru libertate și drepturi fundamentale.

Refuzul Legiunii de Onoare

În 2025, Marjane Satrapi a refuzat să primească una dintre cele mai importante distincții ale statului francez, Legiunea de Onoare.

Artista a acuzat ceea ce a numit „ipocrizia” Franței în relațiile cu Iranul, criticând în special politica de acordare a vizelor, despre care susținea că îi împiedică pe disidenții iranieni să părăsească țara și să găsească refugiu în Europa.

Dincolo de Iran: cinema și proiecte internaționale

Activitatea lui Marjane Satrapi nu s-a limitat la subiectele legate de Iran. În 2019, ea a regizat „Radioactive”, filmul biografic dedicat cercetătoarei Marie Curie, laureată a Premiului Nobel și pionieră a studiului radioactivității.

Producția, în care rolul principal a fost interpretat de Rosamund Pike, a demonstrat interesul regizoarei pentru personalități feminine care au schimbat istoria.

Moștenirea lăsată de Marjane Satrapi

După moartea lui Mattias Ripa, artista a înființat Fundația de Cinema Mattias și Marjane Ripa-Satrapi, destinată sprijinirii studenților străini care doresc să studieze cinematografia la Paris.

Prin romanele sale grafice, filmele realizate și activismul său constant, Marjane Satrapi a devenit una dintre cele mai importante figuri culturale ale exilului iranian și una dintre cele mai influente voci în apărarea libertății și a drepturilor femeilor. Moștenirea sa artistică și civică rămâne una dintre cele mai puternice punți între cultura iraniană și cea europeană.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în industria muzicală: Artistul care a cucerit lumea cu melodiile Disney avea 75 de ani

Doliu în lumea muzicii populare! Maestrul dirijor Adrian Luca a fost găsit mort în propria casă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată vila din Snagov a Mirelei Vaida. Casa are 5 camere, o piscină și o grădină imensă
Știri
Cum arată vila din Snagov a Mirelei Vaida. Casa are 5 camere, o piscină și o grădină imensă
Dieta fulger a Mirelei Vaida! A slăbit 3 kilograme într-o săptămână, cu 6 mese pe zi: „Am reușit să slăbesc fără înfometare”
Știri
Dieta fulger a Mirelei Vaida! A slăbit 3 kilograme într-o săptămână, cu 6 mese pe zi: „Am reușit…
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip buletin când călătorești
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip...
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea băuturilor energizante
Adevarul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Click.ro
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă...
ULTIMA ORĂ
Cum arată vila din Snagov a Mirelei Vaida. Casa are 5 camere, o piscină și o grădină imensă
Cum arată vila din Snagov a Mirelei Vaida. Casa are 5 camere, o piscină și o grădină imensă
Dieta fulger a Mirelei Vaida! A slăbit 3 kilograme într-o săptămână, cu 6 mese pe zi: „Am reușit ...
Dieta fulger a Mirelei Vaida! A slăbit 3 kilograme într-o săptămână, cu 6 mese pe zi: „Am reușit să slăbesc fără înfometare”
Poți monta parchet nou peste cel vechi? Ce spun specialiștii
Poți monta parchet nou peste cel vechi? Ce spun specialiștii
Horoscop chinezesc azi, 5 iunie 2026. Zodia care trebuie să-și verifice contul și să lase bani pentru ...
Horoscop chinezesc azi, 5 iunie 2026. Zodia care trebuie să-și verifice contul și să lase bani pentru weekendurile care vin
Scandal cu Poliția acasă la milionarul Ștefan Mandachi! Fosta iubită a sunat disperată la 112: „Ai ...
Scandal cu Poliția acasă la milionarul Ștefan Mandachi! Fosta iubită a sunat disperată la 112: „Ai să vezi tu”
Doctor Cezar explică românilor de ce slăbitul nu ar trebui să fie principalul motiv pentru care facem ...
Doctor Cezar explică românilor de ce slăbitul nu ar trebui să fie principalul motiv pentru care facem sport
Vezi toate știrile