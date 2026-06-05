A refuzat Legiunea de Onoare și a luptat pentru drepturile femeilor. Marjane Satrapi a murit la 56 de ani

Marjane Satrapi, scriitoarea, artista și regizoarea franco-iraniană devenită celebră în întreaga lume prin romanul grafic și filmul „Persepolis”, a murit la vârsta de 56 de ani. Potrivit apropiaților săi, creatoarea a „murit de tristețe” la puțin peste un an după decesul soțului său, producătorul și scenaristul suedez Mattias Ripa, partenerul său de viață și de creație.

Marjane Satrapi a murit la 56 de ani

Moartea lui Marjane Satrapi a fost confirmată de persoane apropiate familiei într-un comunicat transmis AFP. Acestea au declarat că artista „a murit de tristețe la puțin peste un an după moartea lui Mattias Ripa, soțul ei și iubirea vieții sale”.

Mattias Ripa, producător, actor și scenarist suedez, s-a stins din viață pe 8 aprilie 2025. După dispariția sa, pagina de Instagram a lui Satrapi a devenit un omagiu permanent adus celui care i-a fost partener timp de mulți ani. O serie de imagini publicate de artistă formau mesajul: „For I Lost the Love of My Life” („Pentru că am pierdut iubirea vieții mele”).

Succesul mondial al romanului „Persepolis”

Născută în Iran, Marjane Satrapi s-a stabilit în Franța în 1994 și a obținut cetățenia franceză în 2006. Numele său a devenit cunoscut la nivel internațional datorită romanului grafic „Persepolis”, o operă autobiografică în care descrie copilăria și adolescența petrecute la Teheran după Revoluția Islamică din 1979.

Cartea urmărește experiențele unei tinere obligate să trăiască sub restricțiile impuse de regimul islamic, înainte de a fi trimisă de părinți în Europa și de a începe o viață în exil. În 2007, Satrapi a adaptat povestea pentru marele ecran, împreună cu regizorul Vincent Paronnaud. Filmul „Persepolis” a câștigat Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes și a fost nominalizat la Premiile Oscar.

„Chiar dacă este un film universal, vreau să dedic acest premiu tuturor iranienilor”, declara Satrapi după succesul producției.

Critică neobosită a regimului de la Teheran

De-a lungul carierei sale, Satrapi s-a remarcat prin pozițiile ferme împotriva regimului teocratic iranian. Ea a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale diasporei iraniene și un susținător activ al drepturilor femeilor.

După moartea tinerei kurde Mahsa Amini în 2022, aflată în custodia autorităților iraniene pentru presupusa încălcare a codului vestimentar, Satrapi s-a implicat activ în susținerea protestelor care au cuprins Iranul. La o manifestație organizată la Paris la doi ani de la moartea lui Amini, artista s-a alăturat celor care scandau sloganul devenit simbol al revoltei: „Femei, Viață, Libertate”.

„Este foarte important ca acest regim să dispară”, declara ea despre Republica Islamică, subliniind însă că schimbarea nu poate veni peste noapte. „Cred că este important să rămânem plini de speranță”, adăuga artista.

Revenirea la romanele grafice

În 2023, Satrapi a revenit la genul care a consacrat-o. Ea a coordonat și realizat, împreună cu peste 20 de activiști, artiști, jurnaliști și universitari, volumul colectiv „Femme, vie, liberté” („Femei, Viață, Libertate”), publicat în Franța ca răspuns la mișcarea de protest izbucnită în Iran după moartea lui Mahsa Amini.

Lucrarea a devenit un manifest artistic și politic dedicat luptei femeilor iraniene pentru libertate și drepturi fundamentale.

Refuzul Legiunii de Onoare

În 2025, Marjane Satrapi a refuzat să primească una dintre cele mai importante distincții ale statului francez, Legiunea de Onoare.

Artista a acuzat ceea ce a numit „ipocrizia” Franței în relațiile cu Iranul, criticând în special politica de acordare a vizelor, despre care susținea că îi împiedică pe disidenții iranieni să părăsească țara și să găsească refugiu în Europa.

Dincolo de Iran: cinema și proiecte internaționale

Activitatea lui Marjane Satrapi nu s-a limitat la subiectele legate de Iran. În 2019, ea a regizat „Radioactive”, filmul biografic dedicat cercetătoarei Marie Curie, laureată a Premiului Nobel și pionieră a studiului radioactivității.

Producția, în care rolul principal a fost interpretat de Rosamund Pike, a demonstrat interesul regizoarei pentru personalități feminine care au schimbat istoria.

Moștenirea lăsată de Marjane Satrapi

După moartea lui Mattias Ripa, artista a înființat Fundația de Cinema Mattias și Marjane Ripa-Satrapi, destinată sprijinirii studenților străini care doresc să studieze cinematografia la Paris.

Prin romanele sale grafice, filmele realizate și activismul său constant, Marjane Satrapi a devenit una dintre cele mai importante figuri culturale ale exilului iranian și una dintre cele mai influente voci în apărarea libertății și a drepturilor femeilor. Moștenirea sa artistică și civică rămâne una dintre cele mai puternice punți între cultura iraniană și cea europeană.

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