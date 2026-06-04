Tragedie în industria muzicală: Artistul care a cucerit lumea cu melodiile Disney avea 75 de ani

Peabo Bryson, cântărețul american de R&B recompensat cu două premii Grammy și cunoscut în întreaga lume pentru duetele „Beauty and the Beast” și „A Whole New World”, a murit marți, 2 iunie 2026, la vârsta de 75 de ani.

Artistul suferise un accident vascular cerebral cu câteva zile înainte, iar familia a anunțat că s-a stins înconjurat de cei dragi.

Familia a anunțat moartea artistului

Peabo Bryson, unul dintre cei mai apreciați interpreți de balade R&B, a murit marți, 2 iunie 2026, la ora 17:00, ora Coastei de Est a Statelor Unite, potrivit unui comunicat transmis de familia sa. Cauza exactă a decesului nu a fost precizată, însă apropiații anunțaseră că artistul suferise un accident vascular cerebral la sfârșitul lunii mai și se afla sub îngrijire medicală. Familia a precizat că „s-a stins în pace”, înconjurat de dragostea celor apropiați.

„Cu inimile frânte și cu profundă tristețe, familia cântărețului, compozitorului și interpretului de balade Peabo Bryson, câștigător a două premii Grammy, anunță trecerea sa în neființă”, se arată în comunicat.

În același mesaj, rudele au vorbit despre impactul uriaș pe care vocea lui Bryson l-a avut asupra mai multor generații.

„Timp de peste cinci decenii, vocea extraordinară a lui Peabo a fost coloana sonoră a unora dintre cele mai prețioase momente din viață”, a transmis familia, adăugând că muzica sa a însoțit povești de dragoste, sărbători și momente de alinare.

Vocea care a cucerit lumea prin Disney

Peabo Bryson a devenit celebru la nivel internațional datorită duetelor sale pentru filmele Disney. În 1991, a interpretat alături de Celine Dion piesa „Beauty and the Beast”, melodia principală a filmului cu același nume. Cântecul a devenit un succes uriaș, a ajuns în Top 10 Billboard Hot 100 și le-a adus celor doi artiști un premiu Grammy.

Un an mai târziu, Bryson a revenit în universul Disney cu „A Whole New World”, duetul interpretat împreună cu Regina Belle pentru filmul „Aladdin”. Piesa a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 și a devenit prima melodie dintr-un film de animație care a reușit această performanță.

Succesul a consolidat statutul lui Peabo Bryson ca una dintre cele mai importante voci ale baladelor romantice. Artistul a mai colaborat cu Disney și în 1997, când a cântat alături de Roberta Flack piesa „As Long As There’s Christmas”, inclusă în „Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas”.

O carieră de peste cinci decenii în R&B

Dincolo de piesele Disney, Peabo Bryson a avut o carieră amplă în muzica R&B și soul. Născut Robert Peapo Bryson, în Greenville, Carolina de Sud, în 1951, artistul a mărturisit încă din tinerețe că muzica a fost singurul drum pe care și l-a dorit cu adevărat.

A început să cânte profesionist în adolescență, ca backing vocalist pentru grupul local Al Freeman and the Upsetters. Mai târziu, a concertat alături de Moses Dillard and the Tex-Town Display, iar reprezentanții casei de discuri Bang Records l-au remarcat și l-au semnat ca artist solo.

În 1976, Bryson a lansat albumul „Peabo”, iar un an mai târziu a trecut la Capitol Records. Au urmat numeroase piese de succes, printre care „Feel the Fire”, „Reaching for the Sky”, „I’m So Into You” și „Crosswinds”. În 1984, „If Ever You’re in My Arms Again” a devenit primul său hit pop intrat în Top 10 Billboard Hot 100.

Maestrul duetelor romantice

Peabo Bryson a fost considerat unul dintre cei mai căutați parteneri de duet din industria muzicală. A colaborat cu artiste precum Natalie Cole, Roberta Flack, Angela Bofill, Regina Belle și Celine Dion.

Unul dintre cele mai cunoscute duete ale sale a fost „Tonight, I Celebrate My Love”, interpretat alături de Roberta Flack. Melodia a devenit una dintre piesele romantice emblematice ale anilor ’80. Cei doi au lansat împreună și albumul „Born to Love”, în 1983.

Bryson spunea că secretul unui duet reușit este ca artistul să creeze o legătură reală cu partenerul de scenă. El considera că Roberta Flack l-a învățat cum se construiește un duet memorabil, prin echilibru, sensibilitate și atenție la vocea celuilalt.

Hituri, premii și apariții pe scenă

De-a lungul carierei, Peabo Bryson a lansat 20 de albume de studio și a primit opt nominalizări la premiile Grammy, câștigând de două ori. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Show & Tell”, „Can You Stop the Rain”, „Feel the Fire”, „Reaching for the Sky” și „If Ever You’re in My Arms Again”.

Pe lângă activitatea muzicală, Bryson a apărut și în producții de teatru, printre care „Raisin”, „The Wiz” și „Porgy and Bess”. În 1985, a avut o apariție în serialul „One Life to Live”, contribuind cu vocea la tema muzicală a producției. Versiunea respectivă a fost folosită ulterior ca temă principală a serialului timp de șapte ani.

În 2018, artistul a revenit cu albumul „Stand for Love”, cel de-al 21-lea album de studio al său, produs de celebrul duo Jimmy Jam și Terry Lewis.

Probleme de sănătate și ultimele omagii

Peabo Bryson a suferit un atac de cord în 2019, dar s-a recuperat complet. La sfârșitul lunii mai 2026, artistul a suferit un accident vascular cerebral și a fost plasat sub supraveghere medicală.

După anunțul morții sale, familia a mulțumit fanilor, prietenilor și colegilor pentru mesajele de sprijin. „Deși inimile noastre sunt frânte, găsim alinare în faptul că Peabo a fost atât de iubit și că atât de multe vieți au fost atinse de vocea sa și de spiritul său generos”, au transmis apropiații.

Comedianta și prezentatoarea Loni Love a povestit că lucrase cu Bryson pe o navă de croazieră cu un an înainte și că petrecuse ore întregi vorbind cu el pe punte. Ea l-a descris drept un artist care vorbea cu pasiune despre muzică și avea o dragoste profundă pentru meseria sa.

Moștenirea lăsată de Peabo Bryson

Peabo Bryson lasă în urmă o carieră impresionantă, construită pe o voce caldă, expresivă și ușor de recunoscut. Pentru milioane de oameni, numele său va rămâne legat de unele dintre cele mai iubite cântece Disney, dar și de o tradiție a baladelor R&B care au marcat mai multe generații.

Artistul este supraviețuit de soția sa, Tanya Boniface, cu care s-a căsătorit în 2010, și de copiii săi, Linda și Robert. Familia a anunțat că detaliile privind ceremonia de comemorare și evenimentele dedicate celebrării vieții sale vor fi comunicate ulterior.

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