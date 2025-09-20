A scăpat de hărțuire! Fostul soț nu o mai caută pe vedetă: „L-a sunat cineva de la Poliție”

Chiar dacă au luat-o pe căi separate în urmă cu un an de zile, iar din primăvara acestui an a divorțat oficial de fostul soț, Alina Petre nu și-a găsit deloc liniștea în tot acest timp. Nu mai are nicio legătură cu Bogdan Vasiliu, dar bărbatul a tot continuat să o caute. Acum, lucrurile s-au mai calmat după ce a a fost nevoie de intervenția Poliției.

În anul 2023, Alina Petre s-a căsătorit cu fostul său partener, Bogdan Vasiliu, la doar două luni după ce s-au cunoscut. La aproape un an distanță de la nuntă, cei doi au ajuns să se despartă. Despărțirea nu a adus liniște și pace așa cum credea Alina, din contră, a urmat o perioadă extrem de grea pentru ea, ajungând să ceară inclusiv un ordin de protecție împotriva fostului partener.

Alina Petre și-a găsit, în sfârșit, liniștea

O perioadă destul de lungă, vedeta s-a simțit hărțuită de fostul său partener, deși ea a rupt legătura de tot cu el și l-a blocat pe toate căile de comunicare. Bărbatul începuse să o caute prin diverși prieteni și să o roage să îl ajute financiar, spunând că este pe punctul de a fi dat afară din casă.

După ce Poliția a intervenit, vedeta pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea. Oamenii legii l-au contactat pe fostul său partener și acesta ar fi înțeles că ceea ce făcea nu era deloc normal, mai ales că risca foarte mult, având deja probleme grave cu legea.

„S-a potolit, acum e în regulă! Lucrurile au intrat pe un făgaș normal, cât de cât. Mă rog, mai are tot felul de doleanțe din astea, dar nu mai trimite mailuri, s-a potolit. L-a sunat cineva de la Poliție și s-a liniștit. Nu mă mai caută, sper să-și vadă de treaba lui în continuare și să mă lase în pace”, a declarat Alina Petre, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Vedeta a mai spus că relația cu fostul său partener a fost o adevărată lecție pentru ea și că, de acum înainte, va fi mult mai atentă în ceea ce privește următoarea sa relație.

”Am învățat prea multe lecții după tot ce s-a întâmplat. Acum sunt foarte atentă, analizez totul până în măduva oaselor, analizez foarte bine lucrurile. Nu mă mai aventurez așa și nu mai cred ce spun oamenii până când nu-mi demonstrează prin fapte. Nu mai cred în cai verzi pe pereți, am și eu, mâine-poimâine, 50 de ani”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.

