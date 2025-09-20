Cum arată Ștefania Ștefan acum, războinica de la Survivor România. Se iubește cu un sportiv celebru

Ștefania Ștefan a devenit cunoscută publicului larg în urma participării ei în jocurile de aventură. Ultima dată publicul a văzut-o la Survivor All Stars, iar de atunci tânăra s-a schimbat destul de mult. Cum arată acum Ștefania Ștefan, războinica de la Survivor România. Se iubește cu un sportiv celebru.

Ștefania Ștefan are 27 de ani este de origine din Lupeni, județul Hunedoara, dar în prezent locuiește în Timișoara. Aceasta a urmat cursurile Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara. E pasionată de jocurile video și face și bani din asta.

Ștefania Ștefan se iubește cu un sportiv celebru

Ultima oară publicul a putut să o vadă pe tânără în cadrul competiției Survivor All Stars. Concursul a avut loc în urmă cu ceva timp, iar de atunci viața Ștefaniei s-a schimbat. Acum, aceasta trăiește o nouă poveste de iubire, iar iubitul ei este un sportiv cunoscut. Cei doi împărtășesc aceeași pasiune și fac echipă atât în sala de fitness, cât și în viață.

Iubitul Ștefaniei Ștefan este Aurel Șolea, fondatorul programului 34 FIT. Este cunoscut ca expert în slăbire și eliminarea celulitei, ajutând sute de oameni să-și transforme stilul de viață și să obțină rezultate vizibile prin sport. Recent, acesta a fost medaliat la o competiție importantă de culturism și a ținut să îi mulțumească public și iubitei lui pentru victorie.

„Ai fost lângă mine în toată pregătirea asta, dar mai ales în ultimele zile, când nervii erau la maxim și energia la minim. Medalia asta e și meritul tău: pentru toate mesele pe care mi le-ai pregătit, pentru toată susținerea ta, pentru înghețata de la 10 noaptea și pizza făcută la 11, când veneam rupt acasă de la munca, pentru toate omletele făcute dimineața. Mi-ai făcut pregătirea de 10x mai uşoară! powercuple”, a scris el, în mediul online.

Pe lângă noua relație, Ștefania a rămas pasionată de jocurile video. Activează ca streamer, în mediul online, iar acest lucru îi asigură un venit stabil.

Ștefania Ștefan, declarație de dragoste

Lucrurile par să meargă bine în viața fostei Războinice, mai ales noua relație. Recent, Ștefania i-a făcut iubitului său o declarație de dragoste în mediul online, cu ocazia zile de naștere a acestuia. Tânăra și-a exprimat sentimentele, iar urarea ei i-a emoționat pe fani.

„Astăzi este despre el. La mulți ani celei mai importante persoane din lumea mea. Nici măcar nu a trecut un an de când suntem împreună, dar am trăit deja atâtea momente de neuitat. Sincer, nu credeam că voi găsi vreodată pe cineva ca tine – și exact în clipa în care am încetat să mai caut, ai apărut tu. Îți voi fi mereu recunoscătoare că ai intrat în viața mea exact atunci când aveam nevoie. Un toast pentru tine, pentru ziua ta – care este doar despre tine – și pentru toate amintirile frumoase care ne așteaptă”, a scris Ștefania, în mediul online.

ȘERBAN HUIDU NU IARTĂ NIMIC! DUPĂ CE A PULVERIZAT ISPITELE DE LA INSULA IUBIRII, LOVEȘTE DIN NOU! “ÎNAINTE SĂ ÎȘI ÎNDREPTE NASUL ŞI SĂ ÎȘI RIDICE POMEȚII…”

SECRETUL CĂSNICIEI DE 30 DE ANI A LUI SERGHEI MIZIL. CE NU FACE SOȚIA LUI, SPRE DEOSEBIRE DE MULTE ALTE FEMEI