A trăit șocul vieții ei! O femeie și-a văzut soțul mort într-un restaurant. Cum a fost posibil așa ceva

O femeie din Anglia a avut parte de șocul vieții ei, după ce și-a văzut soțul mort într-un videoclip de promovare al unui restaurant. Ce reacție a avut văduva. Bărbatul era decedat de 9 ani.

Ceea ce trebuia să fie un videoclip de promovarea al unui restaurant s-a dovedit a fi un șoc pentru o femeie văduvă. Localul Spice Cottagem din Westbourne, Anglia, a publicat un clip în care apare soțul ei decedat acum 9 ani.

Femeia și-a văzut soțul mort într-un clip de promovare al unui restaurant

Vezi și: A FOST PĂRĂSITĂ PENTRU CEA MAI BUNĂ PRIETENĂ, IAR CE A URMAT ESTE INCREDIBIL. ÎNTR-UN AN VIAȚA I S-A SCHIMBAT RADICAL

Potrivit imaginilor, cel care filma în restaurant a surprins mai multă lume stând la masă, unii dintre oameni fiind chiar soțul și fiul englezoaicei. Mare i -a fost mirarea când i-a văzut pe cei doi, problema era că partenerul acesteia era decedat din anul 2014. Femeia nu a putut trece cu vederea clipul de pe Facebook și a adăugat un comentariu cel puțin la fel de straniu: „De când sunt imaginile?”, a scris femeia în dreptul clipului.

Chiar și așa, faptul că femeia a întrebat când este filmat clipul a adus și mai multă confuzie în minta internauților, dar, cel mai probabil, în mintea s-a dus întreaga ”bătălie”. Proprietarul restaurantului a menționat că imaginile au fost filmate în urmă cu o săptămână, fapt ce pare ușor imposibil deoarece bărbatul a decedat în anul 2014.

Așa cum era de așteptat, povestea a devenit virală, iar internauții nu s-au putut abține de la comentarii. Majoritatea dintre ei nu au exclus varianta ca această ”întâmplare” să fie o strategie de marketing.

La o scurtă analiză a recenziilor, restaurantul cu pricina rareori aduna atât de multe comentari, ori distribuiri.

„Tocmai am văzut știrile în presă și am atât de multe întrebări. Soțul acestei femei este într-adevăr mort și bărbatul din videoclip seamănă sau se presupune că este dispărut și găsit prin intermediul rețelelor de socializare? Observ că femeia în cauză are doar câțiva prieteni pe pagina ei de Facebook. Acesta este probabil un troll, dar mă simt atras de această în această poveste”. a comentat un internaut.

Vezi și: INCREDIBIL! CE AU PUTUT SĂ GĂSEASCĂ DOUĂ TURISTE DIN SPANIA ÎN APARTAMENTUL ÎNCHIRIAT ÎN BUCUREȘTI