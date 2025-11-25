Acasă » Știri » Sport » A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă

A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă

De: Alina Drăgan 25/11/2025 | 09:20
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
A uitat că e însurat și a luat-o în brațe /Foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Idolul lui David Popovici a călcat pe bec! Recent, Michael Phelps, legendă a înotului din Statele Unite ale Americii, a participat la un eveniment unde a atras toate privirile. Mai exact, unul dintre gesturile sportivului a luat prin surprindere pe toată lumea și a fost intens criticat. A uitat de soție și de cei patru copii și s-a îmbrățișat cu un model celebru.

De curând, Michael Phelps, înotătorul fenomen din SUA – cu 28 de medalii olimpice în palmares, a fost prezent la un eveniment important de poker. Acesta s-a duelat la aceeași masă cu alte vedete, precum Taylor Fritz, jucător de tenis, Joe Gatto, comediant, sau Paul Pierce, ex-baschetbalist în NBA. Însă, cea care a atras toată atenția la masa de joc a fost modelul India Westbrooks. Și atenția lui Michael Phelps a fost concentrată tot pe ea.

A uitat că e însurat și a luat-o în brațe

Așa cum spuneam, printre cei care s-au aflat la masa de joc cu Michael Phelps (40 de ani) s-a numărat și modelul India Westbrooks (29), cunoscută și drept India Love pe Instagram, acolo unde e urmărită de aproape șase milioane de persoane.

La un moment dat, când India Love părea că are cărți bune în mână, aceasta a început să se dea în spectacol și i-a transmis un mesaj direct lui Michael Phelps.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Mă vezi? Îmi fac treaba bine. Nu se pot pune cu mine!”, a spus India Love.

Michael Phelps a întâmpinat-o cu un zâmbet larg și a spus: „Te văd!”. Ulterior, acesta s-a ridicat de pe scaun și s-a dus în spatele Indiei Love și a luat-o tandru în brațe. Potrivit presei internaționale, sportivul a părut „fermecat de șarmul tinerei” și a rămas lipit de ea aproximativ 15 secunde. Iar ca tacâmul să fie complet, înainte de a se întoarce la locul său, acesta a strâns-o, din nou, în brațe pe tânără.

A uitat că e însurat și a luat-o în brațe /Foto: Captură YouTube @ PokerGO

Gesturile lui Michael Phelps nu au trecut neobservate și au fost criticate atât de tabloide, cât și de fani. Mulți au spus că sportivul pare că a uitat și că este căsătorit și că are patru copii acasă.

De mai bine de 15 ani, Michael Phelps și Nicole Johnson, fostă Miss California în 2010, formează un cuplu. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2016 și au împreună patru copii: Boomer, Beckett, Maverick și Nico.

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în sport! Un luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA
Sport
Doliu în sport! Un luptător a murit la câteva ore după ce şi-a pierdut cunoștința într-o cuşcă MMA
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului
Sport
Cristi Chivu, umilit de presa din Italia! Remarcile rușinoase la adresa românului
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta ...
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta porfund
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + ...
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + cum a reacționat când a aflat că Liviu Guță i-a „furat” numele
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ...
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto
Vezi toate știrile
×