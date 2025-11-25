A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă

Idolul lui David Popovici a călcat pe bec! Recent, Michael Phelps, legendă a înotului din Statele Unite ale Americii, a participat la un eveniment unde a atras toate privirile. Mai exact, unul dintre gesturile sportivului a luat prin surprindere pe toată lumea și a fost intens criticat. A uitat de soție și de cei patru copii și s-a îmbrățișat cu un model celebru.

De curând, Michael Phelps, înotătorul fenomen din SUA – cu 28 de medalii olimpice în palmares, a fost prezent la un eveniment important de poker. Acesta s-a duelat la aceeași masă cu alte vedete, precum Taylor Fritz, jucător de tenis, Joe Gatto, comediant, sau Paul Pierce, ex-baschetbalist în NBA. Însă, cea care a atras toată atenția la masa de joc a fost modelul India Westbrooks. Și atenția lui Michael Phelps a fost concentrată tot pe ea.

A uitat că e însurat și a luat-o în brațe

Așa cum spuneam, printre cei care s-au aflat la masa de joc cu Michael Phelps (40 de ani) s-a numărat și modelul India Westbrooks (29), cunoscută și drept India Love pe Instagram, acolo unde e urmărită de aproape șase milioane de persoane.

La un moment dat, când India Love părea că are cărți bune în mână, aceasta a început să se dea în spectacol și i-a transmis un mesaj direct lui Michael Phelps.

„Mă vezi? Îmi fac treaba bine. Nu se pot pune cu mine!”, a spus India Love.

Michael Phelps a întâmpinat-o cu un zâmbet larg și a spus: „Te văd!”. Ulterior, acesta s-a ridicat de pe scaun și s-a dus în spatele Indiei Love și a luat-o tandru în brațe. Potrivit presei internaționale, sportivul a părut „fermecat de șarmul tinerei” și a rămas lipit de ea aproximativ 15 secunde. Iar ca tacâmul să fie complet, înainte de a se întoarce la locul său, acesta a strâns-o, din nou, în brațe pe tânără.

Gesturile lui Michael Phelps nu au trecut neobservate și au fost criticate atât de tabloide, cât și de fani. Mulți au spus că sportivul pare că a uitat și că este căsătorit și că are patru copii acasă.

De mai bine de 15 ani, Michael Phelps și Nicole Johnson, fostă Miss California în 2010, formează un cuplu. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2016 și au împreună patru copii: Boomer, Beckett, Maverick și Nico.