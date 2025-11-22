Acasă » Exclusiv » A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans

A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans

De: Andrei Iovan 22/11/2025 | 23:40
Urmează să vă prezentăm imagini de-a dreptul adorabile. L-ați văzut pe scenă, la evenimente, în videoclipuri, dar în ipostaza asta, mai rar. The Motans, pentru că el este protagonistul nostru de astăzi, a dat o tură la mall, însă nu singur, ci împreună cu fiica lui, micuța Mia. Bineînțeles, CANCAN.RO are imaginile! Nu a fost o simplă plimbare, ci una presărată cu peripeții. Despre ce este vorba, aflați imediat. 

The Motans, pe numele real Denis Roabeș este un tată model, nimic de comentat. Dacă micuța Mia a vrut un balon mare, roz, pe care să-l plimbe mai ceva ca la Disneyland, artistul i-a făcut pe plac. Nici nu avea cum altfel, se vede de la o poștă că e topit după ea.

Artistul a uitat unde a parcat

„Vara cu Jimi Hendrix toamna cu Miles Davis”, dar mașina, unde e mașina? Asta se întreba artistul, asta ne întrebam și noi la vederea imaginilor. Într-un final, totul e bine când se termină cu bine. Mister elucidat!

The Motans, un tată model, dar ușor dezorientat

Eh, se întâmplă și la case mai mari, să nu exagerăm! Fiți serioși, de câte ori nu vi s-a întâmplat să uitați unde ați parcat mașina, la mall? Mai ales dacă trebuie să-ți faci și datoria de tată, mai ai și câteva idei pentru o piesă speri să rupă, poate ți-a mai zis și soția să cumperi ceva. E de înțeles, right? 😁

Tăticul The Motans, cu fiica, la mall

După ce a petrecut câteva momente bune uitându-se în toate direcțiile, în speranța că va repera mașina, victorie! Mașina a apărut, nu chiar prin minune, de parcă și-ar fi fluturat vreo zână bagheta magică, ci după o serie de căutări intense. Cât despre ținuta artistului, nu ar fi multe de spus. În afara faptului că frigul pare să nu-l afecteze deloc. Purta jeansi light blue și un tricou. Poate fiica lui l-a alergat suficient prin mall și s-a încălzit. Oricum, așa cum spuneam și mai sus, ne bucurăm să-l vedem pe The Motans și în această ipostază adorabilă.

CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO a imortalizat momentul! Gestul făcut de The Motans când credea că nu-l vede nimeni!

NU RATA: Primele declarații ale lui Denis Roabeș, după ce a renunțat la ”Vocea României”, de pe PRO TV! Adevăratul motiv al juratului: ”Mi-a furat mult!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

