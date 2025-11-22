A uitat unde a parcat! Imagini cu tăticul The Motans

Urmează să vă prezentăm imagini de-a dreptul adorabile. L-ați văzut pe scenă, la evenimente, în videoclipuri, dar în ipostaza asta, mai rar. The Motans, pentru că el este protagonistul nostru de astăzi, a dat o tură la mall, însă nu singur, ci împreună cu fiica lui, micuța Mia. Bineînțeles, CANCAN.RO are imaginile! Nu a fost o simplă plimbare, ci una presărată cu peripeții. Despre ce este vorba, aflați imediat.
The Motans, pe numele real Denis Roabeș este un tată model, nimic de comentat. Dacă micuța Mia a vrut un balon mare, roz, pe care să-l plimbe mai ceva ca la Disneyland, artistul i-a făcut pe plac. Nici nu avea cum altfel, se vede de la o poștă că e topit după ea.
„Vara cu Jimi Hendrix toamna cu Miles Davis”, dar mașina, unde e mașina? Asta se întreba artistul, asta ne întrebam și noi la vederea imaginilor. Într-un final, totul e bine când se termină cu bine. Mister elucidat!
Eh, se întâmplă și la case mai mari, să nu exagerăm! Fiți serioși, de câte ori nu vi s-a întâmplat să uitați unde ați parcat mașina, la mall? Mai ales dacă trebuie să-ți faci și datoria de tată, mai ai și câteva idei pentru o piesă speri să rupă, poate ți-a mai zis și soția să cumperi ceva. E de înțeles, right? 😁
După ce a petrecut câteva momente bune uitându-se în toate direcțiile, în speranța că va repera mașina, victorie! Mașina a apărut, nu chiar prin minune, de parcă și-ar fi fluturat vreo zână bagheta magică, ci după o serie de căutări intense. Cât despre ținuta artistului, nu ar fi multe de spus. În afara faptului că frigul pare să nu-l afecteze deloc. Purta jeansi light blue și un tricou. Poate fiica lui l-a alergat suficient prin mall și s-a încălzit. Oricum, așa cum spuneam și mai sus, ne bucurăm să-l vedem pe The Motans și în această ipostază adorabilă.
