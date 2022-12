A vrut să renunțe la sport, dar a continuat să ofere momente de bucurie românilor! Povestea Ionelei Cozmiuc, medaliată cu aur la CM de canotaj

La Campionatele Mondiale din Cehia, după 500 de metri, Cozmiuc era a treia, la 1.000 metri se afla pe locul secund, ca şi la 1.500 metri, la o secundă şi jumătate de prima clasată, însă în cele din urmă a încheiat cursa în 07 min 42 sec 59/100.

Sportiva noastră a avut aproape două secunde avans faţă de a doua clasată, olandeza Martine Veldhuis (07:44.48), în timp ce medalia de bronz a revenit neozeelandezei Jackie Kiddle (07:44.98).

„A fost un an cu de toate. La începutul anului, chiar cu gânduri de a renunța la sport, deoarece am rămas fără colegă și nu am mai avut cu cine să fac proba de dublu, care este probă olimpică. Dar m-am lăsat convinsă să termin anul și nu-mi pare rău deloc”, a spus Ionela Cozmiuc, pentru ProSport.

„Campionatul Mondial a fost puțin mai greu decât cel European. Și faptul că am reușit să-l câștig și pe acela nu mă face decât să fiu foarte bucuroasă și încrezătoare că încă mai pot să spun ceva în sportul ăsta pe care îl practic îndată de 14 ani”, a mai afirmat Ionela Cozmiuc.

Ionela Cozmiuc, cetățean de onoare al municipiului Suceava

Drumul spre performanță n-a fost unul ușor pentru Ionela Cozmiuc, care face cel puțin șase ore de antrenament, în fiecare zi.

Totuși, a venit și răsplata după performanțele notabile din 2022: Ionela a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Suceava, conform unei hotărâri luate de Consiliul Local.

„Soțul o să continue până la Jocurile Olimpice de la Paris și, după, nu știu, încă nu este hotărât, însă are și el o vârstă, a împlinit 30 de ani anul acesta și ne gândim foarte mult să începem să facem copii și, de ce nu, să-i îndrumăm către canotaj”, a afirmat Ionela Cozmiuc, pentru ProSport.

„Este un sprijin (n.n. soțul ei, Marius Cozmiuc) pe care nu ți-l poate oferi nici antrenorul, nici o prietenă, nici psihologul sau oricine. Pe noi ne ajută nu doar că suntem noi doi împreună. Atât fratele meu practică canotajul, cât și viitoarea soție a acestuia, deci suntem mica familie din marea familie a canotajului”, a declarat Ionela Cozmiuc.