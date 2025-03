Accident aviatic în Statele Unite. O tragedie și mai mare a fost evitată la limită

Un avion de mici dimensiuni care transporta cinci persoane s-a prăbușit duminică după-amiază în apropierea unui aeroport din sudul Pennsylvaniei.

Echipele de intervenție de urgență au fost chemate la locul accidentului, lângă aeroportul Lancaster la scurt timp după ora 15.00, potrivit unui oficial din cadrul Departamentului de Poliție din Manheim Township, conform WJTV.

Epava în flăcări a avionului prăbușit a fost găsită în parcarea din Brethren Village, o comunitate de pensionari situată la sud de aeroport. Reporterii postului de radio WHTM au relatat că au văzut resturile carbonizate ale avionului și mai multe mașini la fața locului.

Potrivit WHTM, fumul provenit de la accident putea fi văzut de la mai mulți kilometri distanță. Imaginile difuzate pe rețelele de socializare au arătat fum negru ieșind din epava avionului și mai multe vehicule înghițite de flăcări.

Potrivit Administrației Federale a Aviației, avionul Beechcraft Bonanza avea cinci persoane la bord în momentul accidentului.

Pompierii au declarat că cinci persoane au fost transportate la spitale din zonă, dar nu era disponibilă vreun fel informație despre starea lor. Nicio persoană de la sol nu a raportat răniri.

Cinci vehicule au fost distruse, potrivit autorităților.

Nu este clar ce a cauzat prăbușirea, dar o înregistrare de la turnul aeroportului sugerează că pilotul ar fi întâmpinat o problemă și a raportat că o ușă s-ar fi deschis la scurt timp după decolare.

(Citește și: Tragedie în Luxemburg! Prințul Frederik a murit la numai 22 de ani)

Guvernatorul Josh Shapiro a declarat că Poliția de Stat din Pennsylvania asistă echipele de intervenție de urgență locale.

National Transportation Safety Board a declarat pentru WHTM că are cunoștință de accident și că „adună informații și monitorizează situația în acest moment”.

Aplicațiile de urmărire a zborurilor arată că avionul Beechcraft Bonanza decolase de pe aeroportul Lancaster puțin după ora 15.00, cu destinația Springfield, Ohio. Avionul a dispărut de pe ecranul radar la câteva minute după decolare, deasupra unui complex de apartamente situat la sud de aeroport.

Un alt martor, Brian Pipkin, conducea mașina în apropiere când a observat avionul urcând înainte de a vira brusc la stânga.

„Apoi s-a prăbușit cu botul înainte”, a declarat el pentru The Associated Press. „Imediat după aceea am văzut o minge de foc”.