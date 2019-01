Aceasta este dieta Adelei Popescu! Cum a slăbit 10 kilograme în timp record

Adela Popescu s-a îngrășat la fel de mult în cele două sarcini pe care le are la activ, dar a reușit de fiecare dată să-și reintre în formă. Acum a împărtășit și secretul!

După ce l-a născut pe Alexandru, în vara lui 2016, Adela Popescua pierdut 11 kilograme în două luni. Vedeta s-a declarat foarte mulțumită la vremea respectivă, mai ales că nu făcuse minic special ca să slăbească. La fel ca la majoritatea mămicilor, funcționase și la ea rețeta oboselii accentuate din primele luni cu bebelușul acasă.

„Toţi oamenii m-au sfătuit să nu fac efort prea mare atâta timp cât alăptez, pentru că există riscul să pierd lactaţia, ceea ce nu îmi doresc. Am dat jos, totuşi, câteva kilograme, pe bază de oboseală. În două luni şi jumate am slăbit 11 kilograme fără să fac nimic special, nu am ţinut nici dieta şi nu am făcut nici sport”, a dezvăluit Adela Popescu în 2016.

Acum, la numai o lună după ce l-a adus pe lume pe Andrei, cel de-al doilea copil, Adela a reușit să dea jos deja 10 kilograme. Semn că, într-adevăr, la al doilea copil totul e mai ușor.

Nici de data aceasta Adela nu pare să-și fi modificat dieta cu intenția de a slăbi, dacă e să ne luăm după ”jurnalul” ei gastronomic de pe Instagram. De la începutul anului, gazda emisiunii ”Vorbește lumea” de la Pro TV s-a lăudat că a mâncat numai preparate bogate în calorii, pe care orice femeie dornică să slăbească le-ar fi evitat: fasole cu murături și fondue (un amestec de brânzeturi grase topite, cu pâine prăjită). Unde mai pui că vedeta și-a însoțit mesele și cu un pahar de vin alb, lucru categoric interzis în curele de slăbire.