Acasă » Știri » Acești pensionari români riscă să rămână FĂRĂ pensie, dacă nu depun acest document până pe 31 martie 2026

De: Elisa Tîrgovățu 24/03/2026 | 07:59
Pensionarii care riscă să rămână fără pensii

Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să depună un Certificat de viață. Acest document confirmă că persoana este în viață. Dacă certificatul nu este depus, plata pensiei este suspendată.

Potrivit noii Legi a pensiilor, care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2024, certificatul trebuie depus de două ori pe an. Certificatul de viață trebuie trimis în două perioade ale anului: între 1 ianuarie și 31 martie, pentru prima verificare, și între 1 iulie și 30 septembrie, pentru a doua verificare.

Pensionarii români din străinătate trebuie să știe că mai au la dispoziție doar o săptămână pentru a trimite certificatul necesar primei verificări.

Dacă certificatul de viață nu este trimis la termenele stabilite, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare. Pensia va fi reluată după transmiterea certificatului, iar plata se face începând de la data la care a fost suspendată.

În prezent, pensia medie brută de asigurări sociale de stat este de 2.818 lei. În același timp, pensia medie netă este de 2.698 lei.

Ce trebuie să știe pensionarii

Casele de pensii nu mai trimit formularele către pensionari, pentru a fi completate și trimise. În aceste condiții, fiecare beneficiar trebuie să descarce certificatul de pe site-ul CNPP sau al casei teritoriale de pensii, să-l completeze și să îl trimită în timp util.

Conform site-ului CNPP, transmiterea certificatului de viață către casa teritorială de pensii se poate face prin orice mijloace de comunicare, respectiv poștă, fax, e-mail, date de contact care se regăsesc pe site-urile oficiale ale respectivelor instituții și pe site-ul CNPP.

Potrivit legislației, certificatul de viață este semnat de: autorități administrative, avocați, medici de familie, funcționari bancari și reprezentanți ai primăriilor. Deși funcționarii autorităților străine (nu românești în altă țară) nu sunt obligați să semneze documentul, primăriile acceptă de obicei aceste solicitări. Totuși, o variantă de siguranță este notarul public, însă acesta ar putea percepe taxe pentru serviciu.

