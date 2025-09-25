Actorul pe care „mama telenovelelor româneşti” l-a făcut celebru rupe tăcerea! Spune TOTUL despre minciuni, gelozii şi piedici în carieră: ”M-au sabotat!”

Octavian Strunilă a semnat cu turcii de la Kanal D pentru un show-concurs care promite povești fierbinți despre cupluri, dar actorul nu a renunțat la teatru. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, el dezvăluie fața mai puțin vizibilă a lumii artistice: sabotaje, minciuni și conflicte care mocnesc în culise. Actorul scoate la iveală o competiție acerbă între colegi, explicând cum a învățat să navigheze printre intrigi, dar și alte probleme personale, fără să-și piardă echilibrul.

Octavian Strunilă a revenit la Kanal D după ani în care a lipsit din lumina televiziunii și recunoaște că, la un moment dat, situația lui financiară nu era deloc roz. S-a redresat rapid, însă nu a avut încotro, iar umorul și optimismul l-au ținut pe linia de plutire în cele mai grele momente ale vieții sale. Mai multe detalii, în rândurile de mai jos, într-un interviu exclusiv.

CANCAN.RO: Octavian, vii cu un game show de prime-time, „Hai că poţi!”. Cum te-ai pregătit să ții piept concurenței uriașe de la TV și ce surprize promiți telespectatorilor?

Octavian Strunilă: M-am pregătit intens şi am urmărit numeroase ediţii ale formatului internaţional, pentru a înțelege de ce emisiunea funcționează de atâția ani în afară. Am încercat să descopăr secretul succesului său, să identific ce anume o face atât de apreciată, și am găsit câteva elemente-cheie. Pe lângă faptul că formatul este foarte bine conceput, cu situații comice care apar natural, „Hai că poţi!” aduce în prim-plan povești autentice despre cupluri.

Aflăm detalii emoționante despre iubirea concurenţilor, despre momentele importante din relație, certuri sau împăcări. Emisiunea trece de la umor și mici dispute de cuplu la romantism pur și momente de bucurie profundă, care par aproape ca o binecuvântare. Telespectatorii vor fi surprinși de această combinație unică de râs, emoție și povești reale. Emisiunea va debuta pe 28 septembrie.

CANCAN.RO: Ție ce ți-a plăcut cel mai mult la acest show până acum? Sau ce te-a surprins?

Octavian Strunilă: Ceea ce m-a surprins cel mai mult la primele ediții a fost felul în care cuplurile, după ce trec prin una sau două probe și experimentează emoții intense împreună, se deschid complet. Ajung să spună „te iubesc” în fața unei țări întregi, să exprime sentimente profund romantice, să se îmbrățișeze cu sinceritate în fața camerelor. Aceste reacţii autentice m-au uimit si sunt chiar speciale.

Octavian Strunilă: ”Am trecut prin momente dificile, în special probleme financiare”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta personală și cum ai trecut peste el?

Octavian Strunilă: Ca orice actor în România, am trecut prin momente dificile, în special probleme financiare. Le-am depășit pentru că nu aveam altă opțiune. Dar, dincolo de aceste provocări, cred că secretul cel mai important este optimismul. Odată ce pierzi optimismul, pierzi totul.

Umorul și hazul de necaz, atât de caracteristice românilor, m-au ajutat enorm. Nu m-am dat în lături să fac haz de necaz când a fost cazul, iar asta m-a purtat peste greutăți. A durat, dar până la urmă am trecut peste toate.

CANCAN.RO: Unde e mai multă gelozie între colegi: în teatru sau la televiziune?

Octavian Strunilă: Nu pot spune că știu cum e gelozia între colegii de la televiziune, pentru că nu am experimentat asta. De-a lungul timpului, în teatru, gelozia a fost vizibilă. Fiecare actor se supără când i se taie o replică sau o scenă din text. Toți vor să joace cât mai mult, dar, paradoxal, după ce primesc roluri mari, unii se plâng că joacă prea mult …

CANCAN.RO: Ce este mai greu, să faci publicul de la teatru să râdă sau să faci rating mare la TV?

Octavian Strunilă: Scopul meu în teatru nu este doar să fac publicul să râdă, ci să îl ajut să se regăsească în situațiile de viață din piesa. Dacă spectatorii râd, plâng sau se simt bine e minunat, dar adevăratul obiectiv este ca ei să se conecteze emoțional cu poveștile. La televiziune, ratingul e important, dar este legat de calitatea produsului. „Hai că poţi!” are toate ingredientele necesare pentru a captiva publicul.

Are umor, emoție, povești autentice, suspansul competitiei, bucuria castigului, toate acestea cred ca ii vor face pe oameni să rămână în fața televizoarelor.

Dezvăluiri incendiare din culisele teatrului

CANCAN.RO: Ai avut colegi de teatru care au refuzat să apară la TV din orgoliu?

Octavian Strunilă: Am avut colegi de teatru care sustineau ca au refuzat să apară la TV, deși, în realitate, nici nu fuseseră invitați. Am avut colegi care au zis că ei n-ar face televiziune sau seriale, telenovele, și atunci când au fost invitați au dat năvală. Dar am și foarte mulți colegi care au refuzat să apară la televizor pentru că, dacă au de ales între teatru și televiziune, aleg teatrul. Fie nu cred că ar putea să facă televiziune, fie nu își doresc, fie consideră că televiziunea e cu totul altă profesie decât actoria de pe scena teatrului.

CANCAN.RO: Dacă n-ai fi actor, ce meserie crezi că ți s-ar fi potrivit?

Octavian Strunilă: Dacă n-aș fi actor, mi-ar fi placut să fiu un avocat așa cum vezi in filmele americane, mereu antrenat in pledoarii spectaculose J, in fata juratilor. Dar la noi nu exista acest sistem cu jurati.

CANCAN.RO: Ești un tată cool sau mai degrabă un tată cu reguli stricte acasă?

Octavian Strunilă: Nu, nu sunt un tată cu reguli stricte, dar nici nu cred că reușesc să fiu un tată cool, pentru că, orice aș face și oricât aș încerca, vremea își spune cuvântul și nu pot să țin pasul cu copiii, cu tineretul, ca să zic așa. Asta este, de fapt, esența tuturor lucrurilor: ei să fie diferiți. Și poate că sunt un tată cool pentru părinții care au aceeași vârstă cu mine, dar pentru copii, cu siguranță, nu. Cum spunea fiul meu, când era mai mic și a văzut niște oameni într-o fotografie cu niște coifuri pe cap: «Uite, tati, oameni din anii ’80!».

CANCAN.RO: Copiii îți dau replici care te închid?

Octavian Strunilă: Da, copiii mei îmi dau adesea replici care mă lasă fără cuvinte, dar ce să fac? Eu i-am învățat să fie așa!

CANCAN.RO: Cum reacționează soția ta când primești complimente mai îndrăznețe pe rețelele sociale? Le arăți sau le ții ascunse?

Octavian Strunilă: Soția mea nu are niciun gram de gelozie când primesc mesaje pe rețelele sociale, mai ales că nu sunt vreun Don Juan care să fie inundat cu astfel de mesaje.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să alegi: bani mulți sau faimă?

Octavian Strunilă: Bani mulți. 🙂

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să ai un coleg care să-ți saboteze vreo scenă?

Octavian Strunilă: Da, mi s-a întâmplat să am colegi care au sabotat anumite scene, ori pentru că nu mai eram eu acolo, ori pentru că nu puteau să ducă un anumit rol și atunci au ales să facă ceea ce le era lor mai ușor. Nu neapărat cu bună știință sabotează, dar din greșeală sau din nepricepere se mai întâmplă și astfel de lucruri.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să faci un top al celor mai amuzanți colegi și unul al celor mai enervanți, cine ar fi în frunte?

Octavian Strunilă: Paul Ipate este, fără îndoială, cel mai amuzant, dar și cel mai “enervant” coleg! Îl încadrez în ambele categorii pentru că are un talent incredibil de a întârzia la repetiții, dar găsește mereu un motiv atât de bun, încât nu poți să nu-l crezi că a avut toate motivele din lume să ajungă mai târziu.

