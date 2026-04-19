Acasă » Știri » Actrița Nadia Farès a murit, la o săptămână după ce a fost găsită inconștientă într-o piscină din Paris

Actrița Nadia Farès a murit, la o săptămână după ce a fost găsită inconștientă într-o piscină din Paris

De: Alina Drăgan 19/04/2026 | 19:29
Actrița Nadia Farès a murit, la o săptămână după ce a fost găsită inconștientă într-o piscină din Paris
Nadia Farès a murit /Foto: Profimedia

Doliu în lumea cinematografiei! Actrița franceză Nadia Farès s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Decesul acesteia vine la o săptămână după ce a fost găsită inconștientă într-o piscină din Paris. Anunțul trist a fost făcut de către fiicele sale.

Nadia Farès s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Aceasta și-a dat ultima suflare pe un pat de spital. De câteva zile, aceasta era internată la Spitalul Pitié-Salpêtrière din Paris. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către fiicele sale, Cylia și Shana Chasman.

„Cu o imensă tristețe anunțăm dispariția Nadiei Farès în această zi de vineri. Franța a pierdut o mare artistă, dar pentru noi este, mai presus de toate, mama pe care tocmai am pierdut-o”, au transmis acestea.

Nadia Farès, inconștientă într-o piscină din Paris

Decesul actriței vine după ce în data de 11 aprilie aceasta a fost scoasă inconștientă dintr-o piscină aflată într-o sală privată de sport din Paris. Ea a suferit un stop cardiac și a intrat în comă, fiind transportată de urgență la spital.

Nadia Farès a murit câteva zile mai târziu, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Din primele informații, până în acest moment nu au fost identificate suspiciuni de natură penală.

Celebra actriță avea un istoric medical complicat. În urmă cu ani de zile, ea a dezvăluit că suferise o intervenție chirurgicală pe creier din cauza unui anevrism. De asemenea, Nadia Farès a trecut de-a lungul vieții prin trei operații pe cord.

Moarte actriței a adus multă durere, atât pentru familie, cât și pentru fani, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

„Mă doare să-mi iau rămas-bun, dar, mamă, te voi face mândră. Sunt fericită că ne-am apropiat și mai mult în ultimele luni. Ai fost modelul meu și cea mai bună prietenă”, a transmis fiica sa Cylia, în mediul online.

Nadia Farès lasă în urmă o carieră vastă. Aceasta a devenit cunoscută publicului larg în anii 2000 odată cu rolul din filmul The Crimson Rivers, regizat de Mathieu Kassovitz, inspirat din romanul lui Jean-Christophe Grangé. Ulterior, actrița a apărut și în producții internaționale.

 

