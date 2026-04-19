Regele Charles, implicat într-o investigație de șantaj de 30 de miliarde de dolari. ”Mușamalizare” în interiorul Palatului Buckingham

De: Denisa Crăciun 19/04/2026 | 19:42
Regele Charles, implicat într-o investigație de șantaj de 30 de miliarde de dolari. ”Mușamalizare” în interiorul Palatului Buckingham
Regele Charles acuzat de șantaj Sursă foto: Profimedia

Regele Charles încearcă din răsputeri să protejeze monarhia. Suma estimată este de 30 de milioane de dolari. Totul a pornit de la dosarul în care este implicat fratele său, Prince Andrew, despre care se spune că ar fi avut legături controversate cu finanțatorul Jeffrey Epstein.

Monarhul este acuzat că ar fi apelat la șantaj în rândul palatului și asta pentru că de curând a luat o decizie neașteptată. El a decorat-o pe Charlotte Manley, fostă secretară apropiată a prințului Andrew, cu titlul de Dame Commander al Ordinului Regal Victorian. Acest fapt a trezit suspiciuni și i-a făcut pe unii să interpreteze gestul ca fiind unul menit să o șantajeze pe aceasta. Ea ar urma să fie audiată în legătură cu relația pe care a avut-o prințul cu Jeffrey Epstein.

Regele Charles, implicat într-un caz de șantaj

Charlotte Manley urmează să ofere o nouă declarație în fața anchetatorilor cu privire la legătura pe care ar fi avut-o Andrew și Epstein. Ea a ocupat funcția de trezorier al prințului în perioada 2001-2003. Abordată de jurnaliști pentru a da detalii despre declarația pe care o va susține a avut o reacție surprinzătoare: a explicat că va vorbi doar în fața autorităților, nu și în fața jurnaliștilor. În plus, surse apropiate ale acesteia spun că, în ziua în care bărbatul a fost arestat ar fi primit instrucțiuni clare și anume să păstreze tăcerea. Ba mai mult, un alt cunoscut al situației din Marea Britanie a declarat că angajaților li s-au amintit pensiile pe care le primesc, iar dacă nu păstrează discreția și dacă nu cooperează cu autoritățile ar putea fi afectate.

Este, practic, șantaj. Public, Regele susține ancheta, dar în privat ar încerca să limiteze acțiunile acesteia, a declarat sursa.

De asemenea, se consideră că aceste acțiuni sunt menite pentru protejarea imaginii prințului. Potrivit aceleiași surse, Manley ar avea informații importante despre activitățile lui Andrew, inclusiv despre un cec de 100 de dolari emis în numele acestuia pentru un masaj aranjat de Ghislaine Maxwell în anul 2000. Amintim că Maxwell execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani după gratii pentru implicarea în rețeaua internațională de trafic sexual condusă de Epstein.

