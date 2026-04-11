Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William. Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, înainte de moarte

Regele Charles, aflat în plină confruntare cu probleme serioase de sănătate, i-ar fi transmis Prințului William o solicitare esențială pentru perioada de după moartea sa: să nu o marginalizeze pe regina Camilla și să îi permită să își continue rolul fără presiuni sau restricții.

Monarhul de 77 de ani ar fi insistat ca soția lui să rămână protejată și respectată în viitor, indiferent de tensiunile existente în familie.

Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William

Surse apropiate susțin că regele ar fi subliniat importanța ca William să mențină o relație civilizată cu Camilla, chiar dacă între cei doi persistă resentimente vechi. Deși moștenitorul tronului a reușit să colaboreze cu ea în ultimii ani, apropiați ai familiei afirmă că „majoritatea oamenilor cred că el încă poartă multă resentiment față de ea”.

Răceala dintre William și Camilla ar avea origini în perioada destrămării căsniciei dintre Charles și Prințesa Diana. O sursă afirmă că „felul în care Camilla a trădat-o pe mama lor nu a fost uitat de niciunul dintre copiii Dianei”. Aceeași sursă susține că William, spre deosebire de Harry, „este mai diplomatic, așa că a încercat să-și ascundă resentimentele”.

Tensiunile sunt amplificate de declarațiile făcute chiar de Diana în 1995, când a spus:

„Eram trei în această căsnicie, așa că era cam aglomerat.”

Charles și Camilla s-au căsătorit pe 9 aprilie 2005, la opt ani după moartea prințesei.

În prezent, se consideră că între William și Camilla persistă un conflict latent. Informații apărute anterior indicau că William ar fi eliminat-o pe sora Camillei, Annabel Elliot, de pe statul de plată al familiei regale, un gest interpretat ca un semn al distanțării deliberate. O sursă afirmă că „William deja arată o latură nemiloasă” și că acest lucru alimentează temerile regelui că fiul său „nu va găsi un loc pentru Camilla în noua lui ordine”.

Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, înainte de moarte

În același timp, Camilla ar fi primit asigurări din partea soțului ei că va rămâne la palat după moartea lui, iar surse apropiate susțin că aceasta își consolidează planurile privind accesul la proprietățile monarhiei și la personalul necesar pentru a-și continua activitatea.

Divergențele dintre William și Camilla ar fi vizibile și în ceea ce privește programul public al regelui, afectat de problemele de sănătate. O sursă afirmă că „William își roagă tatăl să se retragă puțin și să se concentreze pe sănătate, dar de fiecare dată când aduce vorba, apare tensiune, pentru că se consideră că Camilla îl încurajează pe Charles să continue cu îndatoririle publice. A devenit un motiv constant de conflict”.

Aceste diferențe ar fi devenit evidente în contextul banchetului de stat la care Charles și Camilla l-au primit pe președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, și pe Prima Doamnă. Potrivit surselor, „William era convins că Charles nu era suficient de bine pentru a participa și că ar fi trebuit să se odihnească, dar Camilla a insistat că prezența lor era necesară, mai ales având în vedere atenția publică intensă asupra familiei regale”.

Participarea la eveniment nu ar fi diminuat îngrijorările, ci dimpotrivă, „le-a amplificat”, potrivit aceleiași surse.

