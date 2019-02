Actuala soție a lui Vladimir Drăghia l-a dat în judecată pe fostul pentru o avere colosală! Îi cere…

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de-a dreptul senzaționale despre partenera de viață a lui Vladimir Drăghia. Cu toate că a divorțat la notar, în urmă cu câțiva ani, Alice Cavaleru l-a dat în judecată pe fostul pentru o avere colosală.(CITEȘTE ȘI: CELEBRUL LIDER AL TRUPEI DJ PROJECT NEGOCIA PRIN TELEFON PENTRU MINORE: ”E CURATĂ? ARE @#$ FAINĂ, CORP BUN?” PROXENEȚII L-AU FILMAT PE ASCUNS ÎN TIMPUL ORGIILOR!)

D.A.S(Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor detalii de-a dreptul uluitoare despre soția lui Vladimir Drăghia. Cu toate că, acum, se declară o femeie fericită, împlinită și asta pentru că are o familie minunată, de-a lungul tipului, viața lui Alice Cavaleru nu a fost mereu lapte și miere.(NU RATA, AICI: FOTBALIȘTII CFR-ULUI AU UMILIT UN CERȘETOR LA UN SEMAFOR DIN CLUJ. AU COBORÂT GEAMUL UNUI PORSCHE DE 100.000 € ȘI…)

Alice a mai fost căsătorită!

Înainte să-l cunoască pe Vladimir Drăghia, Alice Cavaleru a fost căsătorită cu un bărbat pe numele său Cocea Răzvan de care a divorțat în urmă cu câțiva ani. Cu toate că s-au despărțit în termeni amiabili, la notar, recent, Alice Cavaleru, actuala soție a lui Vladimir Drăghia, l-a dat în judecată pe fostul soț pentru o avere colosală.

Potrivit unor surse din mediul judiciar, Alice Cavaleru a deschis un proces la Judecătoria Sectorului 1 din București împotriva fostului partener de viață, Cocea Răzvan, ce are ca obiect partajul bunurilor comune și lichidarea regimului matrimonial. Alice Cavaleru ar fi susținut în fața magistraților faptul că în timpul mariajului pe care l-a avut cu Cocea Răzvan a construit împreună cu acesta un imobil, care a fost partajat în 7 apartamente, din care 6 au fost vândute, iar sumele obținute au fost încasate de fostul ei partener de viață. Soția lui Vladimir Drăghia a cerut instanței să-i acorde cota cuvenită din apartamentul pe care fostul ei soț îl deține în imobilul respectiv și jumătate din suma pe care acesta a încasat-o din vânzarea celor 6 apartamente.(NU RATA, AICI: ANTONIA ȘI ROXANA VANCEA ȘI-AU DEZVĂLUIT… SECRETUL INTIM! AVEM FOTOGRAFIILE CARE “APRIND” FANTEZIILE ORICĂRUI BĂRBAT)

Taxa de timbru mult prea mare pentru Alice!

Din câte se pare, la scurt timp după deschiderea procesului, Alice Cavaleru a depus o cerere din care rezultă faptul că dorește să renunțe la judecarea cauzei întrucât nu dispune de disponibilități bănești pentru achitarea taxei de timbru.

”Respinge excepția netimbrării acțiunii invocată de pârâtul C__ R___. În baza art. 406 cod procedură civilă ia act de renunțarea la cererea formulată de reclamanta N___ – C___ M__ – A__ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual a__ la Societatea Civilă Profesională de Avocați D_ T__ & Asociații din mun. București, Calea Griviței, nr. 54, sector 1 împotriva pârâtului C__ R___ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in mun. B___ ș ti, _________. 41, ____, sector 1 , cu domiciliul procesual a__ la Cabinet de avocat Manzini I. C___ din mun. București, ________, nr. 8, sector 1 . Respinge cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare”, se arată în decizia magistraților.

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia, familie fericită

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia formează o familie fericită, admirată de foarte mulți. Trăiesc la superlativ povestea de dragoste și se dedică pe de-a-ntregul fetiței lor, Zora.(NU RATA, AICI: LA 51 DE ANI, FOSTUL PREZENTATOR AL ANTENEI A ”PRINS” BURTICĂ DE FAMILIST ȘI…)

”Alice a rămas însărcinată la trei luni după ce ne-am cunoscut. Nu a fost o sarcină planificată, dar nici accidentală. În momentul în care Alice a intrat în viața mea, mi-am dat seama că așa arată femeia cu care vreau să fiu, femeia cu care vreau să fac cel puțin un copil. Am avut mare noroc că am cunoscut-o”, a declarat Vladimir Drăghia pentru o publicație.

