Adda, atac de panică după ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Cum se simte acum cântăreața

Adda s-a hotărât să se vaccineze împotriva coronavirsului, care a făcut ravagii în România, mai ales în ultimele săptămâni. Artista a mărturisit pe pagina sa de Facebook că a amânat momentul vaccinarii din cauza problemelor de sănătate pe care le are.

Interpreta s-a vaccinat sub atenta supravechere medicală, însă, cu toate acestea, a făcut un atac de panică, cum ea însăși a mărturist pe o rețea de socializare.

”Da. Am facut prima doza de Pfizer. Mi-a fost frica de acest vaccin. Si nu pentru ca nu as avea incredere in stiinta, sau pentru ca nu ma simt responsabila pentru mine sau cei din jur. Am analizat foarte bine optiunile pe care le am si m-am gandit la siguranta mea, din toate punctele de vedere. M-am protejat si m-am documentat. Cred ca am citit excipientii vaccinului de 100 de ori. Am analizat fiecare substanta in parte. Mi-am terorizat medicii care se ocupa de mine cu intrebari. Intr-un final, dupa analize si invesigatii si dupa un Covid care nu mi-a lasat anticorpi, am decis, IMPREUNA CU DOCTORII ca cel mai bun tratament, de fapt, pentru mine este vaccinul. Da! Tratament, nu neaparat preventie. Vaccinul nu iti garanteaza ca nu mai iei. Dar te ajuta sa faci forma usoara.

Eu nu am cum sa iau nici o pastila. Ar fi mai periculos antiviralul si boala decat vaccinul in sine. M-am tratat o data de Covid doar cu vitamine si Tatal Nostru. Noroc ca a fost faza usoara. Si daca mai e sa il iau, vreau tot asa sa fie. So, dupa ce doctorii au fost la curent cu analizele mele, am intrerupt antihistaminicul 48 de ore. Am mers la Spitalul Universitar, unde mi s-a facut testare SUBCUTANATA direct cu VACCINUL. Am asteptat 30 de minute sa vedem daca fac alergie. Apoi, am luat o pastila de antihistaminic. Am asteptat o ora.

M-au vaccinat apoi am stat inca o ora sub observatie, in spital, cu toata aparatura la indemana in caz de reactie alergica. Ii multumesc doamnei doctor Brandusa Petrutescu pentru suport si ajutor. Si personalului foarte dragut care a fost langa mine cand am facut atac de panica! Da! Am facut un mic atac de panica ca asa-s eu, panicoasa din fire. Daca aveti indoieli, puneti intrebari specialistilor! Documentati-va! Alegeti ce e bine pentru voi! Vaccinati-va in siguranta daca aveti probleme de sanatate! ” , a scris Adda pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Facebook Adda