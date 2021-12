Adda, scandal monstru după ce a participat la emisiunea lui Nea Mărin! Gest scandalos al cântăreţei

Adda a participat la emisiunea ”Poftiți pe noi”, producție prezentată și moderată de Nea Mărin, unde a cântat muzică populară. După emisiune, o publicație locală, a scris despre artistă în termeni destul de duri, folosind cuvinte tăioase și chiar jignitoare.

”Au venit două pseudovedete în Mehedinți să facă pe deștepții. O anume Ada și soțul ei, două ,,stele” ale României, au emis tot soiul de aberații despre unul dintre cele mai frumoase locuri din România – Clisura Dunării- și despre unii dintre cei mai primitori oameni din țară, locuitorii de pe Clisură.

În rest, felicitări domnule primar, Nicolae Curici, felicitări Nea Mărin și Liviu Vârciu, dar și tuturor persoanelor care au contribuit la această frumoasă emisiune. Ne mândrim cu minunăția acestei zone din frumosul nostru județ și iubim toate tradițiile și toți oamenii care le duc mai departe, cu atât de multă pasiune” , se arată pe pagina de Facebook Mehadințiul meu.

Care a fost răspunsul Addei

”Îmi pare rau ca scriu despre asta. De cateva ore sunt denigrata public DE CEI CARE ADMINISTREAZA PAGINILE DE SOCIALIZARE SI STIRI, din Mehedinti, Orsova , Drobeta Turnu Severin, inclusiv pe pagini de natura politica, unde nu este potrivit sa se pronunte numele meu! Pentru ca in emisiunea care s-a difuzat azi, cu Nea’ Marin am spus ca imi este frica sa iau Covid si vreau sa se pastreze distantarea sociala. Lucru impus si de productia show ului!!! Ne-au dat masti si viziere pentru protectia noastra si a celor din jur.

Înainte de spectacolul respectiv, s-a creat haos si o multime de oameni claie peste gramada. Si am preferat sa stau retrasa. In plus, erau 40 de grade si evenimentul s-a desfasurat in camp deschis de la ora 16:00. Ce a mai deranjat este ca am spus ca oamenii din public nu erau in “delir”. Lucru care S-A VAZUT LA TV! Nu am mintit. Nu am jignit localnicii. Am muncit cot la cot cu ei. Am carat, am gatit etc.

Mi-am dat interesul si sufletul ca sa fie totul bine. Faptul ca sunt acuzata acum, este foarte dureros si nedrept. Am vorbit numai de bine despre acea zona minunata, despre cei ce traiesc acolo. Pentru ca nu am cum sa spun altceva. Va rog sa incetati cu acuzatiile false! Nu stiu sincer, cum puteti, voi astia care denigrati in ultimul hal niste oameni care au muncit pentru promovarea zonei voastre, sa dormiti linistiti si sa va luati salariile din jigniri! Sunt socata! VA ROG SA DATI REPORT LA MEHEDINTIUL MEU”, a scris ADDA pe pagina sa de Facebook.

