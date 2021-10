Adela Chirică, ONG-ista care a schimbat legi și a luptat pentru legalizarea canabisului medicinal, o nouă misiune: ”Nu am putut să spun nu!”

Adela Chirică face parte dintr-un ONG de mai bine de nouă ani, perioadă în care a luptat, între altele, pentru drepturile copiilor cu handicap. Avea, în decursul timpului, să schimbe legi, a adus medicamente vitale în țară, pe care le-a compensat. A făcut parte din comisia Ministerului Sănătății în mandatul ministrului Pintea, pentru legalizarea canabisului medicinal. Acum, are parte de o nouă provocare!

Se va implica într-un proiect pentru ajutorul familiilor cu copii cu handicap! ”În momentul în care Irinel Costache, președintele asociației Prahova în acțiune și consilier al Primăriei, mi-a propus să fac parte din echipa lui și să mă ocup de familiile cu copii cu handicap, nu am putut să spun nu. Mi-am suflecat mânecile și am pornit la treabă. Am avut prima întâlnire cu ceilalți membrii ai asociației, o mână de oameni determinați să schimbe ceva în dreptul lor, genul ăla de oameni cu care vrei și poți să faci o schimbare.

Împreună am decis să facem un „magazin social”, Împarte să ai Parte, unde oamenii să doneze de la hăinuțe până la jucării pentru cei nevoiași care să poată veni să le primească, să ajutăm familiile cu copii cu handicap cu consiliere psihologică și să le îndrumăm cum să își obțină drepturile legale, să ajutam copiii din școala specială și, nu în ultimul rând, să le organizăm o serbare de Crăciun pentru că știm cu toții…Moșul iubește toți copiii. Inclusiv pe cei speciali. Speram și contam și pe ajutorul primăriei în acțiunile noastre și pe cel al sponsorilor. Pentru ca avem multă treabă de făcut”, a dezvăluit Adela Chirică, pentru CANCAN.RO.

Care e misiunea asociației ”Prahova în Acțiune”

Adela avea să explice. ”Misiunea asociației este aceea de a crea o punte de legătură între cei care sunt în nevoi, care trec prin situații dificile, și cei care doresc să ajute, să se implice atât prin voluntariat, cât și financiar. Sprijinim prin proiectele noastre persoanele în nevoi sau grupuri dezavantajate prin programe sau proiecte sociale, medicale sau educative. În același timp, atragem atenția opiniei publice și administrațiilor locale asupra nevoilor existente în aceste categorii sociale”, a spus Adela.

Obiectivele asociației