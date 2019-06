Adela Popescu, criticată dur de fanii săi: “Sacoul ăla e cu 3 numere mai mare”

Adela Popescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. De când a slăbit, vedeta are o stare de spirit mult mai bună, ceea ce o face să fie și mai curajoasă din punct de vedere vestimentar.

Adela Popescu este foarte atentă la imaginea sa atunci când iese din casă. Vedeta este mereu aranjată, iar silueta ei suplă îi permite să facă alegeri îndrăznețe. De fiecare dată, blondina s-a îmbrăcat așa cum a considerat că îi stă cel mai bine, cu haine care o reprezintă în totalitate.

Fosta prezentatoare TV și soțul ei au fost invitați la o petrecere. Iar pentru acest eveniment, vedeta a optat pentru un costum de linie masculină, format dintr-un sacou foarte larg și o pereche de pantaloni la fel de largi. Așa se face că vestimentația Adelei l-a determinat pe un răutăcios să-și spună punctul de vedre într-un mod mai înțepător. (CITEȘTE ȘI: CE VA FACE ILINCA VANDICI IMEDIAT DUPĂ CE VA ANUNȚA CÂȘTIGĂTOAREA SEZONULUI 5 „BRAVO, AI STIL!”)

„Ești femeie? Sacoul ăla e cu 3 numere mai mare, poartă rochițe sexy că ești tânără …” i-a scris tânărul, Adelei Popescu.

Cum se relaxează Adela Popescu

“Pentru a fi o prezența bună și plăcută pentru ei, trebuie să îmi rezerv și timp pentru mine. Nu mult, nu în detrimentul lor, dar să fie acolo. Și am noroc și de un soț care mă ajută și mă susține în asta. (…) De curând am încercat ceva nou: să mă închid în baie! Da, știu cum sună: fix că în meme-urile cu mame de pe Facebook. Dar nu e chiar așa. Nu mă încui în baie să fug și să plâng. Ci pentru că am descoperit că poți avea o experiență spa și fără spa, chiar la tine acasă.

Să va povestesc „ritualul”: seară, după ce culcăm copiii, mai stau puțin cu Radu, apoi conștientizăm amândoi că avem nevoie și de puțin timp pentru fiecare. Eu „arestez” baia: dau drumul la apă în cadă, pun niște săruri, aprind o lumânare parfumată. Stau un pic în apă călduță cât să mă liniștesc, să îmi adun gândurile, să mă relaxez. Apoi am și un mic ritual de înfrumusețare: o masca, un tratament, etc.”, a scris Adela Popescu pe blog.