Ce va face Ilinca Vandici imediat după ce va anunța câștigătoarea sezonului 5 „Bravo, ai stil!”

Finala emisiunii “Bravo, ai stil!” se apropie cu pași grăbiți și atât prezentatoarea show-ului, jurații și fanii sunt nerăbdători să afle cine va pleca acasă cu premiul cel mare: 100.000 de lei. Ei bine, după marea finală, Ilinca Vandici are planuri mărețe.

În cadrul galei de sâmbătă, 29 iunie, difuzată începând cu ora 22:00 la Kanal D va fi aleasă câștigatoarea acestui sezon. Vestea se va afla în direct, în urma voturilor publicului, trimise prin SMS. Aceasta va intra în posesia premiului în valoare de 100.000 de lei și va fi încoronată cea mai stilată femeie din România. Ilinca Vandici, gazda emisiunii “Bravo, ai stil!”, a mărturisit că abia așteaptă finala din acest an.

Are și un motiv întemeiat! Împreună cu soțul ei și niște prieteni de suflet, Ilinca Vandici va pleca prima oară în Grecia pentru o binemeritată vacanță.

„Avem nevoie să ne încărcăm bateriile. După ce am muncit o jumătate de an, cred că o vacanță de o săptămână e superbinevenită. Ne-am și organizat în sensul ăsta. O să plecăm la începutul lunii iulie în Grecia. Cu Elena, cu Matteo, care sunt prietenii mei de suflet. Am închiriat acolo o vilă senzațională. Eu ador Grecia. În fiecare an sau aproape în fiecare an, am făcut câteva zile de Grecia și am descoperit insule, plus că ador mâncarea grecească, îmi plac tradițiile, îmi place atmosfera care se creează acolo. Fiind și foarte aproape, mi se pare că e o destinație senzațională de vacanță”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru Libertatea.

După această escapadă, Ilinca și Andrei vor pleca într-o vacanță exotică. Cei doi soți au ales Bali, la recomandările lui Cătălin Botezatu.

„La sfârșitul lunii iulie plecăm în Bali. Norocul meu e că l-am avut pe Cătălin Botezatu în ceafă și l-am întrebat tot! Mi-am notat pe telefon: restaurante, locuri unde să fac masaj, unde să beau ceva, unde să mănânc nu știu ce, unde e plaja mai bună. Mi-a dat Cătălin absolut tot. A fost un ghid senzațional, pentru că el a fost în Bali. Acestea vor fi în principiu două vacanțe mari și late pe care le facem cel puțin până de Crăciun și Revelion. Cu bebe o să plecăm după aceea, o săptămână-două, la mare, după care la munte”, a mai spus Ilinca Vandici.