Adela Popescu revine la ”Vorbește lumea”! Când apare pe sticlă

Adela Popescu s-a retras de un an de la pupitrul emisiunii ”Vorbește lumea”, unde prezenta alături de Cove, pentru că a intrat în concediu de maternitate. Locul ei a fost luat de Lora. Emisiunea împlinește patru ani, iar Adela a fost invitată în platou.

„Emisiunii Vorbește lumea îi doresc să rămână reperul care este astăzi și să binedispună oamenii. În acest an, eu am fost în postura de telespectator fidel și am fost bucuroasă să descopar câte lucruri interesante aflu de pe canapea, cât de amuzant, luminos și pozitiv este totul! Îi doresc să-si păstreze integritatea, să fie la fel de pozitivă, optimistă și să ofere în continuare informații atât de valoroase”, a declarat Adela Popescu, potrivit libertatea.ro. (CITEȘTE ȘI: RADU VÂLCAN A FĂCUT ANUNȚUL ASTĂZI, DUPĂ 4 ANI DE CĂSNICIE CU ADELA POPESCU: „RELAȚIA NOASTRĂ E..”)

Luni, de la ora 10:30, Adela, Lora și Cove vor aduce sărbătoarea în casele tuturor românilor, cu Gala Premiilor Vorbește lumea. Cei trei au pregătit o mulțime de premii și trofee haioase pentru cei care au venit în platoul emisiunii de-a lungul celor patru ani.

Cum arată Adela Popescu la 6 luni de când a născut

În urmă cu șase luni, Adela Popescu a devenit mămică pentru a doua oară. Acum, vedeta s-a fotografiat în costum de baie, iar fanii au rămas uimiți când au văzut-o.

Împreună cu soțul și copiii ei, Adela Popescu s-a aflat într-o vacanță binemeritată. Familia Vâlcan-Popescu s-a bucurat de mare, soare și plajă, iar prezentatoarea TV și-a ținut fanii la curent cu tot ce se întâmplă. Adela Popescu s-a fotografiat și în costum de baie, la șase luni după cea de-a doua naștere.

Adela Popescu a reușit să dea jos, cu brio, kilogramele acumulate în timpul sarcinii. (CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU, NEMULȚUMIRI DUPĂ NAȘTEREA CELUI DE-AL DOILEA COPIL: ”VAI DE CAPUL MEU…”)

”Să mai ziceți voi că nu știu ce și nu știu cum 😅”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginii.

Adela Popescu și Radu Vâlcan l-au botezat pe micuțul Andrei

Adela Popescu și-a ținut fanii la curent cu una dintre cele mai importante zile din viața ei și a lui Radu Vâlcan: creștinarea celui de-al doilea băiețel, Andrei. Evenimentul a avut loc pe 5 mai. De la machiaj și coafură, drumul spre biserică și petrecerea de la restaurant, totul a fost la superlativ! Micuțul Andrei a avut parte de o slujbă emoționantă, sub privirile și mai emoționate ale părinților lor, care erau năpădiți de emoții.