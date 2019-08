Adela Popescu și Radu Vâlcan, în culmea fericirii. Vedeta Pro TV și prezentatorul Antena 1 au făcut anunțul

Adela Popescu a făcut anunțul! S-au împlinit fix patru ani de când s-a căsătorit cu Radu Vâlcan! Prezentatoarea de la ”Vorbește lumea”, care s-a întors în emisiune după concediul de maternitate, a ținut să posteze pe rețeaua de socializare o fotografie în care apare, bucuroasă, alături de soțul ei.

Ea este îmbracată într-o rochie albă de mireasă, iar el poartă un costum albastru. Adela a ținut să împărtășească cu fanii ei ca au împlinit 4 ani de când și-au spus ,,Da” pentru totdeauna, în fața ofițerului de stare civilă. Fotografia a primit numeroase urări, dar și zeci de mii de aprecieri.

Adela Popescu, accidentată înainte de emisiune

Surpriză pentru telespectatorii emisiunii ”Vorbește lumea”, apariția Adelei Popescu fiind așteptată cu foarte mare interes înainte de noul sezon. Vedeta s-a prezentat ”la datorie”, la fel de frumoasă și plină de energie pozitivă ca întotdeauna, numai că a intrat în platou… șchiopătând.

Din fericire, a fost vorba doar despre un accident casnic, chiar Adela povestind ceea ce s-a întâmplat. A alunecat pe scări, acasă, iar rezultatul a fost… o entorsă, motiv pentru care are piciorul imobilizat într-o fașă. Totul s-a întâmplat, spune Adela, la aniversarea de patru ani a nunții sale.

“Eram la aniversarea de patru ani de la nuntă cu soțul, mânam un pește, beam un vin. Am primit telefon de acasă de mama: copiii plângeau și a trebuit să plec repede. Am ieșit în fugă să îl liniștim pe Alexandru și m-am prăvălit”, a explicat Adela Popescu. ”Nu am voie să stau pe tocuri, dar am zis să arăt un pic respect”, a glumit Adela. Vedeta și-a făcut apariția într-un costum alb, cu un decolteu spectaculos.

”Mi-a fost tare dor să fiu aici”

Adela a mai declarat că era cu ”cel mic în brațe” atunci când s-a accidentat, iar faptul că totul s-a petrecut acasă a uimit-o, cu atât mai mult cu cât a ajuns ”până la capătul lumii” și nu a pățit nimic.

”Mi-a fost tare dor să fiu aici. Îmi pare rău că am imposibilitatea de a mă exprima, pentru că trebuie să stau mai mult jos, dar am aici ajutoare de nădejde și sunt sigură că telespectatorii o vor plăcea foarte mult pe Viviana, de Cove – nu mai zic, că e preferatul lor, și o să fie foarte bine. Pur și simplu, eram cu cel mic în brațe și m-am împiedicat. Am zburat 16 ore cu avionul, m-am dus până la capătul lumii cu copiii, n-am pățit nimic și am venit în țară și am căzut pe scări. Deci, cât poate fi de hilar? Și eram și în papuci, nici măcar nu eram pe tocuri”, a declarat Adela Popescu pentru protv.ro