Adelina Pestrițu a rămas fără permis de conducere! Ce s-a întâmplat: „Ziua s-a terminat prost”

Adelina Pestrițu a avut parte de o zi cu ghinion, iar vestea că și-a pierdut permisul de conducere a luat prin surprindere fanii din mediul online. Vedeta a vorbit deschis despre incident pe Instagram și a recunoscut că a greșit, dar și că a învățat o lecție importantă. Iată ce a spus!

Fosta prezentatoare este cunoscută pentru faptul că nu ascunde nimic de urmăritorii ei și le arată atât momentele frumoase din viață, cât și cele mai puțin fericite. Așa a făcut și de data aceasta, când le-a spus pe Instagram că ziua respectivă s-a încheiat prost pentru ea.

Adelina Pesttriuțu a mărturisit că se simte copleșită uneori de ritmul în care trăiește și recunoaște că își asumă mai multe lucruri decât poate duce. Spune că a greșit pentru că a fost neatentă într-un moment care cerea mai multă responsabilitate, iar rezultatul a fost pierderea permisului de conducere.

Vedeta susține că a tras o concluzie clară: are nevoie să fie mai atentă, mai organizată și să învețe să refuze atunci când simte că nu mai face față. Chiar dacă a fost o situație neplăcută, spune că important este că nu a fost nimeni rănit și nu a fost produs niciun accident. Totul s-a terminat cu o lecție importantă, pe care speră ca și alții să o ia în calcul.

Un pas greșit care i-a dat ziua peste cap, dar și un semnal de alarmă pentru toți cei care se lasă prinși de agitația zilnică.

„Adevarul este ca in multe zile imi iau mai multe responsabilitati decat pot sa duc si ma trezesc alergand dintr-o parte in alta, cu capul plin de liste si ganduri. Din pacate, ziua de azi s-a terminat prost: am gresit şi am ramas fara permis.

Imi pare sincer rau. Nu doar pentru consecinta, ci pentru faptul că am fost neatenta într-un context care cere responsabilitate maxima. Am primit o lectie corecta! Trebuie sa fiu mai organizata, mai atenta si sa invat sa spun si „nu”.

Sper ca povestea asta sa fie și un mic reminder pentru oricine citeste: uneori e mai bine sa incetinesti un pic ritmul in care traiesti ca sa nu faci greseli.

Din fericire, greseala mea nu a produs niciun accident, nu a fost nimeni ranit, nicio masina zgariata, doar universul meu intors un pic pe dos.”