Adelina Pestrițu are datorii! Firma ei cu doar 2 angajați a dubat dările datorate în doar 1 an

Adelina Pestrițu, una dintre cele mai vizibile prezențe din mediul online românesc, pare să ducă o viață de invidiat. Cu o comunitate uriașă în spate și campanii publicitare la tot pasul, influencerița s-a transformat, în ultimii ani, într-un adevărat brand personal. Însă, în spatele succesului apar și câteva probleme. Firma pe care o deține a înregistrat datorii și a dubat dările datorate în doar 1 an.

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmărite influncerițe, reușind de-a lungul timpului să adune în jurul ei o comunitate mare. Pe Facebook are nu mai puțin de 1,5 milioane de urmăritori, iar fiecare postare generează mii de reacții, comentarii și distribuiri. Activitatea online intensă i-a adus campanii de imagine și colaborări importante, dar și rezultate notabile în acte.

Adelina Pestrițu are datorii

Potrivit datelor oficiale furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), Adelina Pestrițu este unic acționar în firma Space Media Production, societate care oferă servicii de publicitate și conținut media. Cifrele din bilanțul pe 2024 sunt impresionante: o cifră de afaceri netă de 1,7 milioane de lei, în creștere cu 18% față de 2023, și un profit net de peste 900.000 de lei.

Marja de profit rămâne una extrem de generoasă – peste 52% – semn că businessul este eficient și bine gestionat din punct de vedere operațional. Cu toate acestea, în spatele acestor cifre frumoase se află o creștere notabilă și pe partea de datorii. Conform economica.net, în 2024, firma Adelinei Pestrițu a înregistrat datorii de peste 1 milion de lei, de două ori mai mari decât cele din 2023.

Interesant este și faptul că întreaga activitate a firmei s-a derulat cu doar doi angajați – o constantă în ultimii trei ani. Cu o echipă restrânsă și o prezență publică permanentă, pare că Adelina Pestrițu a reușit să își dezvolte un model de afacere eficient, dar care nu scapă de presiunea fiscală.

Chiar și așa, profitul se menține sus, iar influencerița pare să gestioneze cu încredere ambele laturi ale afacerii: vizibilitatea online și responsabilitățile financiare. Deși datoriile s-au dublat, afacerea continuă să performeze, semn că succesul în lumea digitală vine la pachet și cu provocări mai puțin vizibile publicului larg.

ADELINA PESTRIȚU A RĂBUFNIT DUPĂ CE INTERNAUȚII AU SPUS CĂ FOTOGRAFIA ÎN CARE APARE ALĂTURI DE JENNIFER LOPEZ NU ESTE REALĂ: ”A FOST FĂCUTĂ DE CINEVA DIN STAFF-UL EI”

ADELINA PESTRIȚU A RĂMAS FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE! CE S-A ÎNTÂMPLAT: „ZIUA S-A TERMINAT PROST”

Foto: Facebook