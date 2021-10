Știm cu toții că Mircea Badea, în cadrul emisiunii sale, „În gura presei”, nu se teme să fie direct. Nu în urmă cu mult timp, moderatorul de la Antena 3 a luat-o în vizor pe nimeni alta decât Adelina Pestrițu. Apucându-se să citească un articol din presă, Mircea Badea a aflat că Adelina a picat Bac-ul tocmai la Limba și Literatura Română. Unde mai punem la socoteală și faptul că a urmat profilul uman, de filologie, al liceului la care a învățat.

Mircea Badea a ironizat-o pe Adelina Pestrițu în cadrul emisiunii sale de la Antena 3. Moderatorul „În gura presei” s-a amuzat copios atunci când a aflat că Adelina a picat Bac-ul la română pentru că, spunea ea, a încurcat subiectele.

„Clar, la oral a fost bine”

Cu sarcasmul cunoscut, Mircea Badea a „taxat-o” pe Adelina Pestrițu.

„A terminat Colegiul Național Dinicu Golescu din Câmpulung Muscel, secția… ce secție? Filologie. Bun, bun… Dar a picat Bacalaureatul cu nota 3,6 chiar la Limba si Literatura Română. Deci, dânsa era la colegiul de filologie și a picat Bac-ul fix din cauza literaturii. Zice, citez acum din afirmațiile reputatei Adelina Pestrițu. Zice: Am luat nota 10 la proba orală (clar, la oral a fost bine, 10), dar la scris, zice, am luat numai 3,6.

Nu se pune problema că nu am învățat, s-a întâmplat, însă, că în acest an am confundat subiectele și în loc să scriu despre «Ion», am scris despre «Moromeții. N-ai cum, mai tare de atât. Deci, cum? Sper că la postările alea de pe Instagram la care ia 2.000 de euro per bucată de postare, sper că nu confundă produsele între ele”, a spus Mircea Badea.



„Nu există mai tare de atât!”

Mircea Badea s-a arătat de-a dreptul „șocat” atunci când a descoperit de ce a picat, de fapt, Bac-ul Adelina Pestrițu. Conform spuselor ei, bineînțeles. De asemenea, tot din articolul respectiv a aflat moderatorul de la Antena 3 ce profesie a avut Adelina, înainte de a deveni cunoscută în România.

„Deci a scris despre «Moromeții», în loc de «Ion»? Nu există mai tare de atât. Genial! Zice: am umplut patru pagini despre un subiect greșit. În acel an, trei sferturi din elevi au picat la română. De ce? Toți au confundat? E greu… Care ar fi, totuși, numitorul comun, ce ar putea genera o astfel de confuzie?

Cum l-ai putea încurca pe «Ion», mă refer la roman, nu doar la personaj, cu «Moromeții»? Bun, că era vorba de țăran, asta e. Tot niște țărani, cât de diferiți să fie și țăranii ăștia? Că tot despre niște țărani am scris… Foarte tare! Absolut Dumnezeu. Nu există mai tare de atât!

Cu ce se ocupa înainte de a deveni celebră, ia să vedem… zice: înainte de a fi celebră, a fost dansatoare în Ibiza. Bine că nu a confundat Ibiza cu Mykonos, ajungea în altă parte. Asta mi s-a părut foarte tare, a picat Bac-ul, la oral a luat 10 și la scris a încurcat”, a conchis Mircea Badea.