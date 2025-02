Adevărata față a lui Donald Trump. Cum arată președintele SUA fără autobronzant și implant de păr? Șocant cel puțin!

Imaginile recente cu Donald Trump, fără machiajul său intens și fără coafura sa legendară, au stârnit o adevărată furtună pe internet. Cunoscut pentru bronzul său portocaliu și părul mereu perfect aranjat, președintele SUA a apărut în fotografii care îl prezintă complet natural. Aceste poze au reaprins discuțiile despre procedurile estetice la care ar fi recurs fostul președinte, iar fanii nu au ratat ocazia de a comenta schimbările evidente.

Donald Trump este faimos pentru bronzul său artificial distinctiv și coafura sa unică, dar recent a fost distribuită online o imagine în care el apare lipsit de aceste “trăsături” caracteristice.

Discuția privind bronzul președintelui este mai veche, și de-a lungul timpului au apărut mai multe teorii și explicații.

Un artist online a creat o imagine care îl prezintă pe cel de-al 47-lea președinte al SUA fără bronzul artificial și coafura care l-a făcut faimos, conform NEWSBREAK.

Un utilizator anonim de pe platforma X a distribuit o fotografie trucată a lui Trump – despre care se zvonește, de asemenea, că ar fi cheltuit o sumă semnificativă pe chirurgie plastică – în starea sa naturală.

Trump without his orange/brown spray tan and hairpiece. pic.twitter.com/69z0ZYA5na

— Anonymous (@YourAnonNews) October 31, 2024