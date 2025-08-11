Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry și Prințul William nu vor moșteni casa în care a crescut Prințesa Diana

Deși Prințul William și Prințul Harry au moștenit cea mai mare parte din averea regretatei Prințese Diana, unul dintre cele mai valoroase bunuri de familie nu le va reveni niciodată.

Când Prințesa Diana a murit, cei doi fii ai ei, Prințul William și Prințul Harry, au moștenit cea mai mare parte a averii ei, în valoare de 13 milioane de lire sterline, inclusiv bunurile, bijuteriile și banii.

Banii au fost plasați în bănci și investiți, ceea ce a dus la creșterea averii la peste 20 de milioane de lire sterline până în momentul când cei doi Prinți au ajuns la majorat.

Totuși, o parte a moștenirii familiei Prințesei nu va ajunge la cei doi Prinți, din cauza unei practici vechi de secole.

Domeniul Althorp din regiunea Northamptonshire din Anglia, unde Diana a crescut și este înmormântată, este deținut de familia Spencer de mai bine de 500 de ani.

În copilărie, Diana și-a petrecut vacanțele pe domeniul de peste 5.000 de hectare, înainte de a se muta definitiv acolo la vârsta de 14 ani.

Cine va moșteni conacul în care a copilărit Prințesa Diana

Totuși, în loc să fie moștenit de Harry și William, domeniul va merge la vărul lor, Louis Spencer, viconte Althorp. Louis este fiul fratelui Dianei, Charles Spencer, și al primei sale soții, Victoria Lockwood.

Acest lucru se datorează practicii vechi de secole a primogeniturii masculine, prin care titlul și averea unui aristocrat sunt moștenite de fiul cel mai mare și nu de copilul cel mai mare, ca vârstă.

Contele Charles Spencer, în vârstă de 58 de ani, a spus că va păstra tradiția și îl va alege pe Louis ca moștenitor al său.

În 2015, el a explicat de ce nu vrea să renunțe la tradiția veche de secole:

„Am probleme cu primogenitura ca concept. De asemenea, înțeleg punctele forte de ce a funcționat până în prezent. Totul este încă intact. Dacă te plimbi prin castelele din Loara sau din altă parte, acestea sunt goale. Totul este împărțit în mod egal de-a lungul generațiilor și ajungi la o clădire frumoasă cu o singură tapiserie frumoasă în ea. Ideea primogeniturii a fost de a ține averea la un loc.”

Poate că este ușor de înțeles de ce contele este în favoarea păstrării domeniului „la un loc”.

El are șapte copii din trei căsătorii, ceea ce înseamnă că împărțirea domeniului ar putea deveni o sarcină dificilă, conform DAILY MAIL.

Ce a spus Prințul Harry despre vizita la mormântul Prințesei Diana

Mormântul Dianei este situat pe o mică insulă în mijlocul lacului de pe domeniu și nu este accesibil publicului.

În volumul său de memorii din 2023, Prințul Harry a povestit cum a vizitat mormântul la cea de-a 25-a comemorare a morții Dianei, în 2022, aducând-o și pe soția sa Meghan cu el, pentru prima dată.

Harry a recunoscut că vizita nu a fost ceva „ușor”, dar și-a exprimat dorința de a-i arăta locul de odihnă al mamei sale lui Meghan, scriind:

„În sfârșit, am adus-o acasă pe fata visurilor mele pentru a o întâlni pe mama”.

