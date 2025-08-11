Acasă » Știri » Știri externe » Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry și Prințul William nu vor moșteni casa în care a crescut Prințesa Diana

Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry și Prințul William nu vor moșteni casa în care a crescut Prințesa Diana

De: Adrian Sabau 11/08/2025 | 16:46
Adevăratul motiv pentru care Prințul Harry și Prințul William nu vor moșteni casa în care a crescut Prințesa Diana
sursa foto: Profimedia

Deși Prințul William și Prințul Harry au moștenit cea mai mare parte din averea regretatei Prințese Diana, unul dintre cele mai valoroase bunuri de familie nu le va reveni niciodată.

Când Prințesa Diana a murit, cei doi fii ai ei, Prințul William și Prințul Harry, au moștenit cea mai mare parte a averii ei, în valoare de 13 milioane de lire sterline, inclusiv bunurile, bijuteriile și banii.

Banii au fost plasați în bănci și investiți, ceea ce a dus la creșterea averii la peste 20 de milioane de lire sterline până în momentul când cei doi Prinți au ajuns la majorat.

Totuși, o parte a moștenirii familiei Prințesei nu va ajunge la cei doi Prinți, din cauza unei practici vechi de secole.

Domeniul Althorp din regiunea Northamptonshire din Anglia, unde Diana a crescut și este înmormântată, este deținut de familia Spencer de mai bine de 500 de ani.

Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA direct în față!”
Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

În copilărie, Diana și-a petrecut vacanțele pe domeniul de peste 5.000 de hectare, înainte de a se muta definitiv acolo la vârsta de 14 ani.

Cine va moșteni conacul în care a copilărit Prințesa Diana

Domeniul Althorp, Northamptonshire, Marea Britanie. Conacul Althorp. Foto: Profimedia

Totuși, în loc să fie moștenit de Harry și William, domeniul va merge la vărul lor, Louis Spencer, viconte Althorp. Louis este fiul fratelui Dianei, Charles Spencer, și al primei sale soții, Victoria Lockwood.

Acest lucru se datorează practicii vechi de secole a primogeniturii masculine, prin care titlul și averea unui aristocrat sunt moștenite de fiul cel mai mare și nu de copilul cel mai mare, ca vârstă.

Contele Charles Spencer, în vârstă de 58 de ani, a spus că va păstra tradiția și îl va alege pe Louis ca moștenitor al său.

În 2015, el a explicat de ce nu vrea să renunțe la tradiția veche de secole:

„Am probleme cu primogenitura ca concept. De asemenea, înțeleg punctele forte de ce a funcționat până în prezent. Totul este încă intact. Dacă te plimbi prin castelele din Loara sau din altă parte, acestea sunt goale. Totul este împărțit în mod egal de-a lungul generațiilor și ajungi la o clădire frumoasă cu o singură tapiserie frumoasă în ea. Ideea primogeniturii a fost de a ține averea la un loc.”

Poate că este ușor de înțeles de ce contele este în favoarea păstrării domeniului „la un loc”.

El are șapte copii din trei căsătorii, ceea ce înseamnă că împărțirea domeniului ar putea deveni o sarcină dificilă, conform DAILY MAIL.

Ce a spus Prințul Harry despre vizita la mormântul Prințesei Diana

Memorialul regretatei Altețe Regale Diana, Prințesă de Wales, de la Althorp House, casa familiei Spencer din Northampton. Foto: Profimedia

Mormântul Dianei este situat pe o mică insulă în mijlocul lacului de pe domeniu și nu este accesibil publicului.

În volumul său de memorii din 2023, Prințul Harry a povestit cum a vizitat mormântul la cea de-a 25-a comemorare a morții Dianei, în 2022, aducând-o și pe soția sa Meghan cu el, pentru prima dată.

Harry a recunoscut că vizita nu a fost ceva „ușor”, dar și-a exprimat dorința de a-i arăta locul de odihnă al mamei sale lui Meghan, scriind:

„În sfârșit, am adus-o acasă pe fata visurilor mele pentru a o întâlni pe mama”.

(Citește și: Decizia dureroasă luată de Prințesa Diana după divorțul de Charles. Abia acum s-a aflat!)

Tags:
Iți recomandăm
Copil secret și trădări în familia cântăreței! Acuzații grave care amenință o căsnicie de 15 ani
Showbiz internațional
Copil secret și trădări în familia cântăreței! Acuzații grave care amenință o căsnicie de 15 ani
Doliu în muzică! A fost găsit mort în casă, după ce a fost împușcat. Avea doar 33 de ani
Showbiz internațional
Doliu în muzică! A fost găsit mort în casă, după ce a fost împușcat. Avea doar 33 de…
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA direct în față!”
Gandul.ro
Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA...
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul cu o furcă”
Adevarul
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
Click.ro
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda. Autoritățile investighează crima misterioasă
kanald.ro
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda....
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
kfetele.ro
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop:
observatornews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg...
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Google Maps face traficul mai sigur cu o funcție bazată pe datele poliției
go4it.ro
Google Maps face traficul mai sigur cu o funcție bazată pe datele poliției
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat...
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o...
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai...
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!
Romania TV
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se...
Scumpiri record în magazine. Alimentele de bază devin un lux
evz.ro
Scumpiri record în magazine. Alimentele de bază devin un lux
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
Gandul.ro
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în...
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e plătit regeşte
as.ro
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
radioimpuls.ro
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze...
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025
Fanatik.ro
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat...
Văduva pilotului cu experiență nu crede în varianta erorii umane
Yellow News
Văduva pilotului cu experiență nu crede în varianta erorii umane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Sorin Brotnei şi-a făcut talentul cu o blondă şi-o brunetă! Când soţia nu-i prin preajmă, câştigătorul ...
Sorin Brotnei şi-a făcut talentul cu o blondă şi-o brunetă! Când soţia nu-i prin preajmă, câştigătorul de la Asia Express flirtează
Ce țeapă și-a luat Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Am dat o căruță de bani ca să ...
Ce țeapă și-a luat Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Am dat o căruță de bani ca să mă…”
Perlă colosală la cerința probei de Limba română a Bacalaureatului de toamnă 2025: „Atitudinea ...
Perlă colosală la cerința probei de Limba română a Bacalaureatului de toamnă 2025: „Atitudinea oamenilor față de…”
„Poarta către Iad” din deşertul Karakum se închide de către autorități. Care e motivul
„Poarta către Iad” din deşertul Karakum se închide de către autorități. Care e motivul
Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale. Unde se vor muta localnicii
Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale. Unde se vor muta localnicii
Vezi toate știrile
×